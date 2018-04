Von Karin Katzenberger-Ruf

Rhein-Neckar. Wenn der Kreisverband für Obstbau, Garten und Landschaft Rhein-Neckar in den nächsten Tagen sein 125-jähriges Bestehen feiert, wird unter anderem der baden-württembergische Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, zum Jubiläum gratulieren. Der CDU-Politiker ist Gast des Festakts am 14. April im Carl-Rottmann-Saal in Heidelberg-Handschuhsheim. Veranstalter ist der örtliche Obst- und Gartenbauverein, mit aktuell 517 Mitgliedern der größte im Kreisverband.

Dieser hat erst bei der jüngsten Jahreshauptversammlung eine längst fällige Namensänderung beschlossen. Bis dahin nannte er sich "Kreisverband Heidelberg", was schon seit der Verwaltungsreform 1973 nicht mehr korrekt war. Heute gehören dem Verband 20 Ortsvereine sowie die Fachwartevereinigung an - insgesamt sind dies über 3000 Mitglieder. Seit fünf Jahren ist Eric Grabenbauer Chef des Kreisverbands. Der Bürgermeister von Wiesenbach kandidierte für dieses Amt, weil er selbst Spaß am Obst- und Gartenbau hat - vor allem an der Pflege seiner Streuobstwiesen mit Apfel- und Birnbäumen.

"Die Arbeit in freier Natur ist ein guter Ausgleich zum Büroalltag", betont der Verwaltungschef. Aufgewachsen in Horrenberg verdiente sich Eric Grabenbauer sein erstes Taschengeld bei der dortigen Obstbaugenossenschaft, wie er im Gespräch mit der RNZ verrät. Diese Tätigkeit wiederum habe nachhaltig sein Interesse an der Natur geweckt. Weil es in Wiesenbach keinen Obst- und Gartenbauverein mehr gibt, übte er sein Hobby übrigens jahrelang im Alleingang aus. Als Kreisvorsitzender trat er schließlich in den vor 17 Jahren wieder gegründeten Ortsverein Waldhilsbach ein.

Dieser ist der jüngste im Verband und mit 197 Mitgliedern der viertgrößte. Wobei die Jugendarbeit einen hohen Stellenwert hat. Senior im Kreisverband ist übrigens der Obst- und Gartenbauverband Eppelheim, Jahrgang 1889 mit derzeit 111 Mitgliedern.

Aber welchen Nutzen hat die Mitgliedschaft im Kreisverband denn überhaupt? "Der Verband ist Sprachrohr für alle, so können wir unsere Interessen besser durchsetzen", sagt der Vorsitzende. Besonders wichtig ist ihm im Hinblick auf die Landespolitik die Streuobstprämie. So gibt es für regelmäßigen Baumschnitt ab einer Stückzahl von 100 nach einem entsprechenden Antrag je 15 Euro Zuschuss. "Den Lebensraum Streuobstwiese zu erhalten, ist ein wichtiger Beitrag zum Naturschutz, nicht nur wegen der dortigen Vogel- und Insektenvielfalt", sagt Grabenbauer.

Obst- und Gartenbau als Nebenerwerb spiele dagegen schon seit rund 70 Jahren keine Rolle mehr. Damals löste unter anderem das Spalierobst die Streuobstwiese ab. Haupterwerbsbetriebe legten Obst-Plantagen an. Die meisten Vereinsmitglieder wirtschaften heute also nur noch für den Eigenbedarf. Wobei sich die Fachwirte-Lehrgänge unter den "Laien" wiederum großer Beliebtheit erfreuen.

In einer Festschrift ist die Entwicklung des Kreisverbands dokumentiert - mit sehr interessanten Zahlen: So gab es 1953 noch 58 Ortsvereine mit 3466 Mitgliedern - dann gingen die Zahlen ab 1959 kontinuierlich zurück. Da kann sich der aktuelle Stand nun aber wirklich sehen lassen.