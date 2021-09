Oberkirch/Schriesheim. (lsw/cab) Tödlicher Unfall in der Weinlese: Beim Abtransport von Trauben in einem Weinberg im südbadischen Ortenaukreis ist ein Arbeiter mit seinem Traktor verunglückt. Der Unfall ereignete sich auf einem Rebengrundstück in Bottenau. Ein Schlepper war nach Polizeiangaben mit den Rädern an eine Böschungskante gekommen, die nachgab. Der Traktor habe sich überschlagen. Der Mann verstarb noch vor Ort.

Die Nachricht weckt Erinnerungen an ähnliche Unfälle in der Region und führt vor Augen, wie gefährlich die Arbeit der Winzer sein kann – gerade in Hang- und Steillagen.

Im März 2014 ist ein damals 52 Jahre alter Landwirt in Schriesheim gestorben. Er war bei Rodungsarbeiten unter seinem Traktor begraben worden, nachdem dieser unterhalb des Ölbergs zur Bergseite hin umgekippt war.

Im Juni dieses Jahres hat sich in Hirschberg an der Bergstraße ein Schlepper selbstständig gemacht, war die Weinberge hinabgerollt und hatte sich in den Reben überschlagen. Verletzt wurde niemand.

Im Juli zog sich ein Mann leichte Blessuren zu, dessen Schlepper in den Weinbergen zwischen Nordheim und Brackenheim-Neipperg im Landkreis Heilbronn umkippte und sich im Spanndraht einer Rebzeile verfing. Der Fahrer war vom Traktor geschleudert worden.