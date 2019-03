Oberhausen-Rheinhausen. (pol/van) In dem Teich der Husarenquelle in der Nähe der Jahnstraße haben Zeugen am Mittwoch eine Leiche gefunden, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilen.

Der etwa 1,80 Meter große Mann im geschätzten Alter von Mitte 30 bis Ende 40 Jahren lag offenbar schon seit mehreren Wochen im Wasser. Er ist von leicht untersetzter bis kräftiger Statur und war mit einer dunklen Jeans der Marke Laura Torelli bekleidet, die vom Bekleidungskonzern NKD als Eigenmarke vertrieben wird. Er trug zwei dunkle T-Shirts, darunter eine ärmellose, schwarze Fleece-Weste sowie schwarze Lederhalbschuhe der Marke Helix, Größe 9 ½ beziehungsweise 44. Am kleinen Finger der linken Hand trug er einen goldfarbenen Ring mit weißer Perle und um den Hals eine silberne Panzerkette.

Auffällig sind nach Angaben der Beamten mehrere Tätowierungen. Oberhalb des Brustbereichs befindet sich in Bogenform, ähnlich einer Halskette, der Schriftzug "livin' on a fast lane". Ein weiteres Tattoo befindet sich auf dem rechten Oberschenkel mit einem mutmaßlichen Blumenmotiv und auf der Innenseite des linken Unterarms im Bereich des Handgelenks eine bogenförmige Tätowierung. Zudem ist auf dem linken Fußrücken ein skelettierter Fuß eintätowiert.

Die Identität des Mannes ist noch unklar. Eine Obduktion am Freitag soll die Todesumstände klären. Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555.