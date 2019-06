Neustadt an der Weinstraße. (dpa) Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Neustadt an der Weinstraße einen randalierenden Mann überwältigt. Der 33-Jährige hatte am Freitag in einer Unterkunft für Asylbewerber Polizisten mit Gläsern und anderen Gegenständen beworfen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend verbarrikadierte er sich in seinem Zimmer und begann sich selbst zu verletzen.

Das Spezialeinsatzkommando überwältigte den Mann und übergab ihn ärztlicher Obhut. Auslöser waren laut Polizei Nachrichten aus seiner Heimat über gesundheitliche Probleme von Angehörigen. Das habe ihn in einen psychischen Ausnahmezustand versetzt. Der Asylantrag des 33-Jährigen war zuvor bereits abgelehnt worden.