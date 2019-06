> Das WLTP-Verfahren ist Nachfolger des seit 1992 gültigen NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Der neue Test ist schonungsloser und dadurch realitätsnäher: Er dauert 30 statt bisher 20 Minuten. Es wird deutlich häufiger beschleunigt. Dadurch steigen die aufgewendete Energie sowie der Kraftstoffverbrauch. Gemessen wird am Ende nicht in Litern, sondern der CO2-Ausstoß in

> Das WLTP-Verfahren ist Nachfolger des seit 1992 gültigen NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Der neue Test ist schonungsloser und dadurch realitätsnäher: Er dauert 30 statt bisher 20 Minuten. Es wird deutlich häufiger beschleunigt. Dadurch steigen die aufgewendete Energie sowie der Kraftstoffverbrauch. Gemessen wird am Ende nicht in Litern, sondern der CO2-Ausstoß in Kilogramm beziehungsweise der Stromverbrauch in Kilowatt. Wurden bislang nur Serienausstattungen gemessen, müssen die Tests nun auch an einem voll ausgestatteten Fahrzeug ausgeführt werden. Obschon das von den Vereinten Nationen erarbeitete WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) ein internationales Verfahren darstellen soll, ist noch unklar, ob es in allen Ländern Asiens und den USA zu geltendem Recht wird. mpt

