Neckarzimmern/Heilbronn. (pol/dpa/mare) Die Polizei in der Region war am Wochenende gleich zweimal auf großer Suchaktion nach Vermissten. In beiden Fällen konnten die Beamten schließlich vermelden: Person wohlbehalten gefunden.

> In Neckarzimmern kam es am Samstag um 17.20 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz, in dessen Verlauf sich eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand von zuhause in unbekannte Richtung entfernte. Um dieser Person medizinische Hilfe zuzuführen, wurde ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt.

Die Person konnte letztendlich wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden, wie die Beamten mitteilen.

> Weil im Katzenbachsee bei Pfaffenhofen im Kreis Heilbronn möglicherweise ein Mann ertrunken ist, ist der See für Besucher gesperrt worden. Angaben der Polizei zufolge wurden in der Nacht auf Sonntag Kleidungsstücke sowie andere persönliche Gegenstände eines 36 Jahre alten Mannes am Ufer des Sees gefunden - von dem Mann fehlte jedoch jede Spur.

Etwa 70 Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchten daraufhin nach dem Vermissten. Die nächtliche Suche wurde zunächst ergebnislos beendet.

Die gesuchte Person konnte am Sonntag dann wohlbehalten angetroffen werden, worauf die Suche umgehend eingestellt und der See wieder freigegeben wurde. Eine Straftat lag nicht vor.