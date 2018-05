Von Carsten Blaue

Heidelberg. Sein Name dürfte nicht vielen Heidelbergern auf Anhieb etwas sagen. Seine Gebäude dagegen schon. Lothar Götz hat sie in seinem Büro in der Handschuhsheimer Landstraße geplant. Das "Triplex"-Seminargebäude mit der Mensa am Uni-Platz zum Beispiel. Oder die einst für das Neuenheimer Feld so markanten Schwesternwohnheime am Neckar. Oder das Wasser- und Schifffahrtsamt in der Vangerowstraße, in dem auch die Wasserschutzpolizei ihr Revier hat. Prägende Architektur der Sechziger und Siebziger. Aus einer anderen Zeit, mit viel Stahl, viel Beton und klaren Linien. Enorme Funktionalität. Dass man ihn in die Nachfolge Ludwig Mies van der Rohes einordnete, war Götz durchaus recht.

Zeit seines Lebens lag ihm daran, die Verknüpfung seiner praktischen Arbeit mit architektonischer Forschung nicht aus den Augen zu verlieren. Selbst im hohen Alter haben sich bei ihm gestaltende Ratio und Herzblut nie widersprochen. Es hat ihn tief betrübt, als im Jahr 2012 das erste der drei Schwesternwohnheime abgerissen wurde, um für die Marsilius-Arkaden Platz zu machen. Und noch in den letzten Wochen seines Lebens haderte er damit, dass das Schriesheimer Schulzentrum vielleicht doch noch ein anderes Gesicht bekommen könnte. Auch das hat er gebaut.

In der Weinstadt an der Bergstraße hat er zudem gezeigt, dass er Stadtplanung beherrscht. Er gilt als Vater der Altstadtsanierung. Zu den jüngeren Projekten seines Büros gehörten in der Region Anfang der 2000er der Umbau und die Sanierung des Rathauses in Edingen-Neckarhausen und die Neckarterrasse in Edingen. Ein Kontrast zu seinen ersten Arbeiten. Das waren nämlich in ihrer Form und ökonomischen Struktur bahnbrechende Tankstellen. Diese errichtete er zwischen 1950 und 1953 als Leiter der Bauabteilung für Südwestdeutschland der BP Benzin und Petroleum AG - in einer Zeit, in der der Verkehr rapide zunahm. Schon hier zeigte Götz sein Verständnis dafür, dass Architektur ihrer Nutzung dienen muss. Die Grundlagen für diese Denkweise entwickelte er als Student.

Im Juli 1925 geboren, hatte Götz nach der Flucht aus russischer Kriegsgefangenschaft und dem Abitur für Kriegsteilnehmer in Karlsruhe Architektur studiert. Bei Ernst Schweizer schloss er seine Diplomprüfung 1950 mit Auszeichnung ab. Im gleichen Jahr heiratete er seine Frau Hannelore. Nach seiner Zeit bei BP ging er zurück nach Karlsruhe und war von 1953 bis 1961 Wissenschaftlicher Assistent bei Egon Eiermann. 1955 gründete Götz sein Büro in Heidelberg, von 1967 bis 1999 führte er ein weiteres in Stuttgart. An der Universität der Landeshauptstadt war er von 1963 bis 1993 Ordentlicher Professor an der Fakultät für Architektur und Stadtplanung.

Sein erstes großes Heidelberger Projekt war der Neubau der Fleischer-Einkaufs- und Verwertungsgenossenschaft am Czernyring, den er 1956 und 1957 gemeinsam mit dem Heidelberger Architekten Gerhard Hauss entwarf. Im Betrieb sollte mit Salz gearbeitet werden. Also kam für die Planer eine gängige Stahlkonstruktion nicht in Frage, weil diese bald kaputt gewesen wäre. Sie verwendeten stattdessen Beton. Götz konnte sich eben schon damals kreativ ans Funktionale anpassen. Und seine Projekte waren ihm über die Fertigstellung hinaus wichtig. Wenn es sein musste, war er bereit, für sie zu kämpfen. Beispiel Schriesheim: Als die Stadt vor zehn Jahren am Schulzentrum eine Mensa bauen wollte und einen anderen Architekten beauftragte, kam es zum Rechtsstreit. Götz beharrte auf seinem Urheberrecht.

Doch im Gespräch ließ er sich Groll nicht anmerken. Das tat er nie. Stets wortgewandt, charismatisch und immer freundlich, legte er lieber Fakten dar. Unterlagen brauchte er dafür nicht. Götz hatte alles im Kopf. Auch im hohen Alter noch. Erst in den letzten Jahren wurde es ruhiger um ihn. Am 17. April ist Lothar Götz im Alter von 92 Jahren in Heidelberg gestorben. Letzte Woche wurde er auf dem Neuenheimer Friedhof beigesetzt.