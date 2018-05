Von Stefan Kern

Oftersheim. Bis zum Internationalen Museumstag am 13. Mai sind es noch knapp zwei Wochen. Aber die Mitglieder des Heimat- und Kulturkreises um den Vorsitzenden Dieter Burkhard waren schon immer der Überzeugung, dass "ihr" Museumstag geradezu perfekt zum Tag der Arbeit am 1. Mai passt. Im Oftersheimer Gemeindemuseum bekomme man wie nirgends sonst einen eindrücklichen Einblick in den Alltag früherer Generationen - davon sind sie überzeugt.

Dieser Alltag war vor allem von Landwirtschaft und damit auch von Arbeit geprägt. Was an den Ausstellungsstücken kaum zu übersehen ist: Das alltägliche Leben gestaltete sich mühsamer, dafür lief es aber auch langsamer vonstatten, es gab weniger Ablenkung von den wesentlichen Dingen.

Die Ausstellung konzentriert sich im wesentlichen auf die vergangenen 200 Jahre. Schon bei dieser relativ kurzen Zeitspanne zeigt sich, dass revolutionäre Umbrüche das Leben der Menschen ständig veränderten. Passendes Beispiel für einen technischen Durchbruch war die Sonderausstellung der historischen Fotoapparate in der Rolf-Weber-Stube: Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte die Fotokamera, ausgehend von der sogenannten "Camera Obscura", ihre Geburtsstunde. Und was sich seitdem bis heute, zu den Smartphone-Kameras des 21. Jahrhunderts, entwickelt hat, gilt in der Geschichte der Technik wohl ohne jede Übertreibung als revolutionär.

Es sind nur wenige Jahrzehnte, aber sie veränderten die Arbeit, das alltägliche Leben, beinahe komplett. Wohnen richtete sich früher etwa nach den notwendigen Bedürfnissen und war kein Ausdruck ästhetischer Vorstellungen. Entsprechend spartanisch wirken die Bauernstube oder die "Katscher Heimatstube" im Obergeschoss der Scheune. Die neunjährige Leni war sich jedenfalls nicht sicher, ob sie mit den Kindern von damals tauschen würde.

Für Bernd Müller blitzte dagegen "das Leben im ganzen Stück" auf, wie er es nannte. Das heißt, die Arbeitsschritte waren noch nicht in Einzelteile zerlegt, und die Grenzen zwischen den einzelnen Lebensbereichen vom Acker über die Werkstatt bis in die Stube waren fließend. Leben war früher in einem sehr direkten Sinne Daseinsvorsorge. Deshalb dürften bei genauerer Betrachtung und bar jeder Romantik wohl nur wenige Besucher lieber damals gelebt haben. Auch wenn Korbflechten oder Zigarrendrehen fast meditativen Charakter versprechen und damit als Angebot gegen Stress in modernen Gesellschaften sicher wieder funktionieren würden.

Weitere Sonderausstellungen zeigten Drechselkunst und Instrumentenbau, Fädeln, Knüpfen und Kordelziehen. Auch Hirschfänger aus vier Jahrhunderten waren zu bestaunen - eine 30 bis 40 Zentimeter lange Stichwaffe, die früher bei der Jagd zum Einsatz kam. Ein alljährlicher Höhepunkt sind übrigens die lebendigen Werkstätten mit Schuhmacherei, Schreinerei und Schmiede inklusive des Beschlagens eines Pferdes. Gekrönt wurde der Museumstag von einem beeindruckenden kulinarischen Angebot - vor allem dank vieler Kuchen und Torten. "Ein toller Museumstag", resümierte Elke Müller und lobte den Begegnungs- und Geschichtsort, der gelungen konzipiert sei. Die Resonanz sprach jedenfalls Bände.