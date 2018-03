Feuer soll ein 26-Jähriger im Oktober 2017 im Vereinsheim der "Barbarians" in Aglasterhausen gelegt haben. Nun muss er sich unter anderem wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht in Mosbach verantworten. Archiv-Foto: Stefan Weindl

Mosbach. (schat) Aus dem versuchten Mord wurde eine schwere Brandstiftung, aus einer drohenden langen Haft eine in Anbetracht der eigentlichen Anklage eher milde Strafe. Das Schwurgericht des Landgerichts Mosbach verurteilte gam heutigen Montag einen 26-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Der junge Mann hatte im Oktober 2017 in den Vereinsräumen eines Kraftsportclubs in Aglasterhausen Feuer gelegt, sieben Menschen wurden leicht verletzt, 150.000 Euro Schaden entstand. Die Anklage der Staatsanwalt gegen den Brandstifter lautete auf versuchten Mord, das Gericht war vom Tötungsvorsatz allerdings nicht überzeugt. Und verurteilte den jungen Mann "nur" wegen schwerer Brandstiftung.

Im Zuge der Verhandlung vor dem Landgericht war auch die Staatsanwaltschaft von ihrer ursprünglichen Anklage abgerückt. Sie forderte für den 26-Jährigen eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung. Die Nebenklage (fünf Bewohner des betroffenen Hauses) hatte sich dieser Forderung angeschlossen. Die Verteidigung sah lediglich eine schwere Brandstiftung und erachtete daher - der Angeklagte hatte sich zuvor nichts zuschulden kommen lassen - eine Strafe von zwei Jahren auf Bewährung als angemessen.

Das Landgericht unter Vorsitz von Dr. Alexander Ganter war am Ende der Verhandlung (13 Zeugen und ein Sachverständiger wurden gehört) nicht davon überzeugt, dass beim 26-Jähriger ein Tötungsvorsatz vorlag. Die Brandstiftung im Vereinsheim - der Angeklagte war Mitglied und besaß einen Schlüssel - sei zwar durchaus vorsätzlich erfolgt. Aufgrund der "Ausnahmesituation", in der sich der junge Mann offenbar am Tatabend befunden hatte, habe er jedoch alle möglichen weiteren Folgen seines Handelns völlig ausgeblendet. Zu dieser Einschätzung gelangte jedenfalls der psychiatrische Sachverständige, der sich des Falles annahm. Zur Erinnerung: Der 26-Jährige hatte das Feuer im Vereinsheim in der Absicht gelegt, sich selbst umzubringen. Vor allem beruflich steckte er offenbar in einer schwierigen Lebenssituation. Die Selbsttötungsabsicht hatte der junge Mann dann aber rasch wieder verworfen, das Clubheim verlassen, ohne sich um das Feuer zu kümmern. Neun Bewohner aus den Wohnungen oberhalb des Kraftsportclubs konnten sich glücklicherweise noch vor Eintreffen der Feuerwehr retten. Der Brandstifter selbst war dann als Mitglied der Feuerwehr Michelbach selbst an den Löscharbeiten beteiligt. Die Polizei war zunächst von einem technischen Defekt ausgegangen, dann aber dem Clubmitglied - u.a. über die Zugangsaufzeichnungen am Vereinsheim - auf die Schliche gekommen.

Der 26-Jährige zeigte sich in der Verhandlung vollumfänglich geständig und entschuldigte sich für seine Tat. "Auch das sind natürlich Strafzumessungsgründe" erklärt eine Gerichtssprecherin zur am Ende verhängten Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren.