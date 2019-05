Das Haus der Familie in Mörlenbach-Bettenbach, in dem sich das Drama abgespielt hat. Foto: Kreutzer

Darmstadt/Mörlenbach. (dpa/lhe) Fast sieben Monate nach dem Fund zweier toter Kinder in einem brennenden Haus in Südhessen beginnt der Prozess gegen deren Eltern. Vater und Mutter stehen vom (morgigen) Freitag (10 Uhr) an vor dem Landgericht Darmstadt. Die Staatsanwaltschaft hat den 59 Jahre alten Mann und seine 13 Jahre jüngere Frau wegen Mordes angeklagt. Außerdem wird dem Paar besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Der Mann und seine Frau sollen angesichts einer drohenden Zwangsvollstreckung den Entschluss gefasst haben, ihr Haus im südhessischen Mörlenbach anzuzünden und sich gemeinsam mit ihren Kindern zu töten. Das Paar wurde aus einem Auto mit laufendem Motor in der Garage des Hauses gerettet. Die Leichen der Kinder waren bei dem Brand Ende August gefunden worden. Eine Obduktion ergab, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurden. Die Eltern kamen in Untersuchungshaft.