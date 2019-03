Reilingen. (hab) Residenz, Wohnanlage, Seniorenzentrum, Altenpflegeheim - derzeit kursieren viele Bezeichnungen für das, was gerade in Reilingen zwischen Kornblumenweg, Am Feldrain und dem Kleinen Hertenweg entsteht. Fakt ist: Die Gemeinde bekommt ein weiteres Domizil für ältere Menschen. Bisher gibt es in Reilingen das Altenpflegeheim Haus Margarethe, die Seniorenresidenz ReVital und die Seniorenvilla.

Nun wird ein neues Seniorenzentrum gebaut. Dieses umfasst ein Pflegeheim, mit insgesamt 84 Plätzen gebaut und eine Wohnanlage mit 16 betreuten Wohnungen. Derzeit ragen an dieser Stelle drei große Baukräne in den Himmel. Das Richtfest wird wohl noch etwas auf sich warten lassen. Laut Verwaltung handelt es sich bei dem Millionenprojekt um das teuerste Hochbauprojekt in der Geschichte der Gemeinde.

Während der Rohbau für das Pflegeheim bereits steht, hängen die Arbeiten für die benachbarte Wohnanlage noch in der Warteschleife. Bisher gab es noch nicht einmal den symbolischen ersten Spatenstich. Wie groß die Wohnungen werden, ist derzeit noch nicht zu erfahren. Investor ist die Orbau-Firmengruppe. Obwohl die Pläne fertig in der Schublade liegen und der Bauantrag schon eingereicht ist.

Nur so viel steht fest: Im Pflegeheim wird es sechs familiäre Gruppen mit je 14 Bewohnern geben. Mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Baden betreibt ein erfahrener Träger das Pflegeheim. Für die Betreuung ist die AWO derzeit auf der Suche nach 24 "hauswirtschaftlichen Engel" - je vier pro Wohngruppe. Die sogenannten Alltagsbegleiterinnen sollen häusliche Arbeiten übernehmen.

Auch ein Hausfrisör und eine Fußpflegerin stehen den oft hilfsbedürftigen Bewohnern zur Verfügung. Insgesamt wird die Einrichtung einmal gut 100 Kräfte beschäftigen. Vonseiten der Gemeinde ist zu hören, dass Reilinger Bürger bei der Aufnahme in das Haus bevorzugt werden sollen. Die ersten Bewohner würden aber frühestens im April 2020 in das Pflegezentrum einziehen.