Von Peter Zschunke

Mainz/Ludwigshafen. Nach dem Fall des 13-jährigen Terrorverdächtigen in Ludwigshafen will Rheinland-Pfalz Vorkehrungen für künftige ähnliche Situationen treffen. "Wir wollen eine landesweite Arbeitsgruppe einrichten, die im Krisenfall sofort aktiviert werden kann", sagte Jugendministerin Anne Spiegel (Grüne) am Dienstag im Fachausschuss des Landtags in Mainz. Dabei solle es auch einen Krisenablaufplan für solche Fälle einer religiösen Radikalisierung mit der damit verbundenen Selbst- und Fremdgefährdung geben. Geplant sei auch, vorsorglich ein bis zwei Clearing-Plätze bei einem Träger der Kinder- und Jugendhilfe zu schaffen.

Wann diese bereitstünden, sei noch nicht absehbar, sagte Spiegel. Vor allem gehe es darum, einen Träger der Kinder- und Jugendhilfe dafür zu finden. Über die Ausgestaltung der Plätze seien bereits erste Gespräche mit Innenministerium und Landeskriminalamt (LKA) geführt worden. Experten dieser Behörden sollen auch zusammen mit dem Jugendministerium in der geplanten Arbeitsgruppe mitwirken und sich eng mit betroffenen Kommunen austauschen. Kontroverse Diskussionen gab es im Ausschuss wegen der Beschäftigung eines Psychologen mit Kontakten zur Salafistenszene. Er hatte den 13-Jährigen von Anfang April bis zum 19. Mai betreut. An diesem Tag traf das Ergebnis einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung durch das LKA ein.

"Wie kommt ein Salafist dahin?", fragte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf. Die Schuld dafür könne weder dem freiem Träger noch dem Jugendamt der Stadt zugeschrieben werden. Gerichtet an Ministerin Spiegel fügte Baldauf hinzu: "Also hat Ihr Haus versagt, das ist eine Verantwortlichkeit, die Sie nicht wegbekommen."

Der AfD-Abgeordnete Michael Frisch warf Spiegel vor, in dieser besonderen Situation die Stadt und den Träger weitgehend allein gelassen zu haben. Die Ministerin sagte im Ausschuss: "Dass es zu diesem Vorfall kommen konnte, ist für alle Beteiligten sehr ärgerlich, das ist auch für mich sehr ärgerlich." Jetzt seien alle Beteiligten dabei, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Es sei sichergestellt, dass für die Betreuung des Jugendlichen nur noch Personal eingesetzt sei, das eine Zuverlässigkeitsprüfung absolviert habe.

Eine solche Sicherheitsüberprüfung bezieht im Unterschied zum üblichen Führungszeugnis auch Erkenntnisse aus laufenden Ermittlungen mit ein. Der damals 12-jährige Deutsch-Iraker hatte Ende letzten Jahres versucht, eine Bombe auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt zu zünden - doch dies misslang.