Rhein-Neckar. (cab) In einem offenen Brief fordern die Landesverbände Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) eine drastische Reduzierung neuer Wohn- und Gewerbegebiete im Entwurf zur ersten Änderung des Einheitlichen Regionalplans (ERP). Adressaten des Schreibens waren die Mitglieder der Verbandsversammlung des Verbands Region Rhein-Neckar.

Über die vorliegenden Änderungsentwürfe für den ERP seien sie ziemlich entsetzt, so die Unterzeichner Hedwig Winter (Kreisgeschäftsstelle Bergstraße), Sabine Yacoub (Rheinland-Pfalz) und Bärbel Andres (Regionalgeschäftsstelle Rhein-Neckar-Odenwald). "Es kann doch nicht sein, dass in einer Zeit, in der Klimaschutz und Biodiversitätserhalt zu zentralen Themen politischer Entscheidungen geworden sind, bei der Flächenversiegelung einfach nach dem Motto ’Weiter so’ verfahren wird", schreiben sie. Der Entwurf weist in der Metropolregion rund 500 Hektar neue Wohnsiedlungsflächen und mehr als 300 Hektar für neue Gewerbegebiete aus. Das gehe zu Lasten der Landwirtschaft und regionaler Grünzüge. Unversiegelte Böden würden einen unverzichtbaren Beitrag leisten, wenn es um Ernährungs- und Trinkwassersicherheit, Klimaschutz und Biodiversität gehe, so die Unterzeichner.

Böden seien eine endliche, nicht regenerierbare Ressource. Daher sei ihre Versiegelung auf "Netto-Null" zu reduzieren. Spätestens zum Jahr 2050 soll nach der Ressourcenstrategie der Europäischen Union und dem Klimaschutzplan der Bundesregierung der Übergang zur Flächenkreislaufwirtschaft geschafft werden. Laut dem Koalitionsvertrag von Bündnis 90/Die Grünen und CDU in Baden-Württemberg solle dieses "Netto-Null-Ziel" im Land sogar schon bis 2035 erreicht werden, erinnern die BUND-Sprecher.

Die geplanten Flächenversiegelungen würden dies konterkarieren. Mit der im Entwurf mehrfach hervorgehobenen Nachhaltigkeit habe das nichts zu tun. Auf keinen Fall dürften wertvolle Agrarflächen, vor allem in der Rheinebene, verbraucht werden. Es dürften nur Flächen in Anspruch genommen werden, die nicht als Vorranggebiete für Landwirtschaft oder Grünzüge ausgewiesen seien.

Zudem erwartet der BUND, dass aus dem Regionalplan alle Gewerbeflächen herausgenommen werden, die als nicht vermarktbar eingestuft wurden, bevor neue Flächen zur gewerblichen Bebauung ausgewiesen werden dürfen. "Ein Festhalten von Kommunen an vermeintlich ungeeigneten Gewerbeflächen zur Aufstockung von Vorratsflächen für eine unbestimmte künftige Gewerbeentwicklung bei gleichzeitiger Beantragung neuer Gewerbeflächen muss vermieden werden", so die drei BUND-Verbände abschließend.