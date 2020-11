Rhein-Neckar. (hab) Wärmedämmung, Wind- und Wasserkraft, Fotovoltaik, Radschnellwege, und mit Einschränkungen auch die Geothermie: "Wir haben beim Klimaschutz viele Pfeiler im Köcher", sagte der Vorsitzende des Planungsausschusses des Verbands der Region Rhein-Neckar (VRRN), Christian Specht, bei der jüngsten Sitzung des Gremiums. Als "ganz erfreuliches" Projekt hob er die Entwicklung zur führenden Wasserstoffregion hervor.

Bernd Kappenstein, Leiter des Bereichs Energie und Mobilität bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, stellte die aktuelle Situation für den umweltfreundlichen Antriebsstoff in der Region vor. Rund 15.000 Tonnen Wasserstoff könne im Verkehrsbereich potenziell abgenommen und 22.000 Tonnen erzeugt werden. Bis 2030, so Kappenstein, müssten dafür 1,1 Milliarden Euro in den Auf- und Ausbau der Infrastruktur investiert werden, angefangen von Drucktankfahrzeugen über eine mögliche Pipeline bis zu den Wasserstofftankstellen, von denen es in der Region inzwischen zwei, in Heidelberg und Hirschberg, gibt.

Noch gibt es zu wenig Tankstellen

Auch für den Kauf von Wasserstofffahrzeugen wie Gelenkbussen oder städtischen Müllfahrzeugen werde man Geld in die Hand nehmen. Dadurch könnten 1100 neue Arbeitsplätze in der Region entstehen und gleichzeitig 156.000 Tonnen CO2 vermieden werden. Jeweils 20 Millionen Euro Förderung haben Bund und Land als Anschubfinanzierung zugesagt.

Das Projekt "H2-Rivers" besteht aus 16 Partnern, angefangen vom Wasserstoff-Lieferanten BASF über die Drucktankspezialisten von Air Liquide bis zu den Anwendern wie RNV oder größeren Städten sowie Tankstellen. Mit der Technischen Universität Kaiserslautern wird die Forschung zum Wasserstoff-Verbrennungsmotor vorangetrieben, an der Gasturbine könnte Wasserstoff in Zukunft das Erdgas ersetzen, und mit der Dualen Hochschule in Mannheim ist ein Anwendungs- und Bildungszentrum Wasserstoff geplant.