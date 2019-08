Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Sie sind ohne Zweifel die erfolgreichste Heavy-Metall-Band der Welt. Und eigentlich doch nicht mehr so richtig. Denn was Metallica vor 60.000 Fans auf dem Mannheimer Maimarktgelände zwei Stunden lang abliefern, ist längst keine wilde Dämonenmesse früherer Tage mehr. Die vier kalifornischen Mittfünfziger bieten heutzutage eine bunte Spaßmelange für fast jeden. Das Repertoire vor einem dramatisch schönen Sonnenuntergang pendelt ausgeklügelt innerhalb und neben den Grenzen des Genres. Man hört, fühlt und sieht ein gutes Gespür der Rocker für eine perfekte Dramaturgie.

Über eine halbe Stunde später als angekündigt ertönt der traditionelle Soundtrack von Ennio Morricone aus "Zwei glorreiche Halunken" und dann rotzt die Band krachend mit "Hardwired" aus ihrem 2016er-Album Töne aus den übergroßen Lautsprechern. Insgesamt 18 Titel fast aller Schaffensphasen der Pioniere des Musikstils donnern bei der gefühlten Lautstärke eines startenden Jets über das Publikum an den Frontbarrieren.

Parallel schießen gigantische Pyrokaskaden gen Himmel, und die Videowand beginnt zu leben. "Memory", Horsemen", "Confusion", "St. Anger": James Hetfield und seine Kumpels lassen es im wahrsten Sinne des Wortes krachen. Basseinlage Robert Trujillo, Schlagzeugsolo Lars Ulrich und Kirk Hammetts akrobatische Fingerübungen auf seiner "Frankensteingitarre", alles flutscht, wie es die Unterhaltungsbranche mag.

Aber zwischen das wuchtige Stahlgewitter flechten Metallica stets die notwendigen Verschnaufpausen für die Ohren ein. Es soll schließlich ein Familienfest werden. Brot und Spiele auf Kutten-Art eben. Schwer verdaulicher Kost folgt immer irgendwann auch Leichtbekömmliches. Und bei Titeln wie "The Unforgiven" oder "Nothing Else Matters" dürfen die zufriedenen Freizeitanhänger von Dämonenkult und Schwarzen Messen ganz ohne Scham auch mal ihre Gefühle zeigen. Dann wieder holen Explosionen, blitzende Grabkreuze, böse Filmgeister und akustisches Gepolter die Menge auf den Boden der Gruft zurück. Eine Heidengaudi für alle, die eine Pommesgabel immer noch als rebellisches Symbol enthemmter Feierlaune betrachten. Sie beherrschen eben mit ihrer "Wall of Supernoise" die Klaviatur einer Open Air-Inszenierung.

Wenn man über 50 ist und dazu auf ausgedehnter Welttournee, sollte man seine Kräfte einteilen können. Und so verzeiht die "satanische Gemeinde" ihren Hohepriestern das Verschnaufspäuschen nach der ersten Stunde Ekstase. Nicht zuletzt Lars Ulrich, der unermüdliche Prügler seines Drumsets, gönnt sich die verdiente Auszeit.

Es ist schon Tradition, dass Metallica jede Kommune loben, in der sie auftreten. "Mannheim, was für eine schöne Stadt", ruft Rampensau James Hetfield. Meistens spielen sie dazu noch ein Liedchen, das mit der Region verbunden ist. Diesmal gelingt das nicht so ganz. Kein Naidoo, keine Söhne, dafür erklingt eine lustige, radebrechende Version von Rio Reisers "König von Deutschland". Der von der amüsierten Masse stimmgewaltig mitgesungene Refrain reißt die schräge Gesangseinlage von Robert Trujillo aber wieder raus. Ein bisschen Spaß muss sein … Am Ende wird’s dann grün auf der Bühne, und das Sandmännchen kommt in Form des üblichen Rauswerfers "Enter Sandman".

Mit nur zehn Minuten Overtime halten sich die jetzt sichtlich müden Recken fast an den akribischen Zeitplan des strengen Managements. Und nach dem Schlussfeuerwerk und artigem Verbeugen vor König Fan geht’s für alle temporären Jünger des Satansgrußes raus aus dem schwarzen Dress und zurück ins normale Leben.