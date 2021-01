Das Urteil der Richter am Landgericht Mannheim könnte am 19. Januar fallen. F.: vaf

Schwetzingen/Mannheim. (vow) Vor der Strafkammer des Landgerichts Mannheim ist am Donnerstag der Prozess gegen einen 21-jährigen Iraker fortgesetzt worden, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorwirft. Der Mann soll am 16. August 2020 in einem Mehrparteienhaus im Ostpreußenring seinen Schwager (32) mit einem Klappmesser schwer verletzt haben.

Am zweiten Verhandlungstag hörte die Kammer einen Rechtsmediziner der Uni Heidelberg. Das Opfer habe bei dem Angriff im Treppenhaus und dem anschließenden Kampf vor der Eingangstür viele Verletzungen davongetragen. Die Stichwunden zeugten von einer "aktiven Messerführung". Einige Verletzungen seien durch "scharfe Gewalt" entstanden. Der 32-Jährige wurde in der Klinik intensivmedizinisch versorgt. Wegen des hohen Blutverlusts hatte er bereits vor Ort zwei Transfusionen bekommen. Ohne die schnelle ärztliche Hilfe wäre der Mann verstorben.

"Ich möchte hier die Wahrheit sagen", erklärte die 25-jährige Ehefrau des Opfers und Schwester des Angeklagten. Ihr Mann habe sie während der achtjährigen Ehe immer wieder geschlagen, auch als sie mit dem ersten von zwei Kindern schwanger gewesen sei. Er habe ihr das Handy weggenommen, und sie durfte keinen Kontakt zu ihrer Familie haben, sagte sie.

Die 25-Jährige berichtete auch vom Tag vor der Tat. Das Paar war in einem jesidischen Kulturhaus in Köln gewesen, um dort seine Eheprobleme zu erörtern. Als sie am Tatabend Schreie im Treppenhaus hörte, sei sie nach unten gegangen. Dort habe sie ihren Mann und ihren Bruder kämpfen sehen.

Die 25-Jährige wollte zunächst keine genauen Angaben machen. Erst auf Nachfrage gab sie zu, dass einige Zeit vor der Tat ein Scheidungsverfahren in die Wege geleitet worden war. Das Jugendamt habe sich wegen der Kinder ebenfalls eingeschaltet. Eine frühere Anzeige gegen ihren Mann hatte sie zurückgenommen. Bei der weiteren Vernehmung stellte sich heraus, dass auch die Familien der Ehepartner in den Zwist involviert waren. Wegen des Schlichtungstermins im Jesiden-Haus hatte es auch Telefonate in den Irak gegeben. Den Vorwurf, sie habe ihrem Bruder beim Messerangriff geholfen und sich womöglich selbst strafbar gemacht, indem sie ihren Mann festgehalten habe, wies die Frau zurück.

Verteidigerin Andrea Combé gab eine Erklärung für ihren Mandanten ab. Es habe seit Jahren Probleme in der Beziehung zwischen seiner Schwester und dem 32-Jährigen gegeben. Die Frau habe in ständiger Angst gelebt. Als ihm seine Schwester eine Nachricht geschickt habe, dass sie erneut misshandelt worden sei, sei er nach Schwetzingen gefahren, so der 21-Jährige. "Er kam mir im Flur entgegen und packte mich. Ich bekam Panik und versuchte an mein Messer zu kommen. Ich habe mehrfach auf ihn eingestochen, erst dann hat er losgelassen. Ich war schockiert, wie schwer ich ihn verletzt hatte. Das wollte ich nicht. Ich schäme mich dafür, dass ich meiner Familie und meinem Schwager so viel Leid angetan habe."

Der Angeklagte ist nicht vorbestraft und stand bei der Tat nicht unter Alkoholeinfluss. Am Dienstag, 19. Januar, um 9 Uhr hört die Kammer die Plädoyers. Danach könnte das Urteil fallen.