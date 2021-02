Von Philipp Weber

Mannheim/Weinheim. Der 27. Juli 2020 ist ein heißer Tag. Dennoch schöpft der Verkäufer keinen Verdacht, als ein junger Mann in einem viel zu warmen Joggingoutfit den All-Drink-Markt in der Weinheimer Weststadt betritt. Der Mann hat sein Gesicht vermummt, grüßt nicht. Doch der Getränkefachhandel hat öfter Kunden, die sich nicht lange aufhalten – außerdem hat die "Alltagsmaske" zu dieser Zeit Hochkonjunktur, damals reicht ein Schal vor dem Gesicht. Was dann geschieht, ist seit vergangener Woche Gegenstand einer Hauptverhandlung vor der Fünften Großen Strafkammer des Mannheimer Landgerichts. Dort muss sich ein 21 Jahre alter Weinheimer wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung verantworten.

Denn nach übereinstimmenden Angaben der Prozessbeteiligten hat der 21-Jährige den Getränkehandel nicht aufgesucht, um sich eine Erfrischung zu besorgen. Zwar nimmt er zunächst eine Dose Cola aus dem Kühlschrank und geht zur Kasse. Doch als diese sich öffnet, zieht er ein Küchenmesser – und deutet mit der Klinge auf den Verkäufer. Der stopft nach entsprechender Aufforderung Geldscheine im Gesamtwert von rund 1700 Euro in eine Plastiktüte, die der mutmaßliche Räuber bereithält. Dann flüchtet der Täter über Fußwege auf das Gelände einer nahe gelegenen Schule.

Obwohl eine junge Mutter ihn vor und nach dem Raub sieht, verläuft die Fahndung der Polizei negativ: Der geständige 21-Jährige gibt vor Gericht an, Vorkehrungen getroffen zu haben. So behält er sein Joggingoutfit nicht an, sondern wechselt auf dem Schulgelände die Kleidung. In Sommerkleidung läuft er weiter in Richtung Waidsee. Rund ein halbes Jahr später geht die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Olaf Rinio das Geschehen in allen Details durch: Der Verkäufer, die junge Mutter sowie mehrere Polizisten werden in den Zeugenstand gerufen.

Über die Hintergründe der Tat sprechen zunächst der sichtlich nervöse und aus der U-Haft vorgeführte Angeklagte sowie seine Verteidigerin Brigitte Bertsch. Die Einordnung durch Gutachter Professor Peter Gass, Oberarzt am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, steht indes noch aus.

Den vorliegenden Angaben zufolge hat 21-Jährige im Juli 2020 zwei abgebrochene Berufsausbildungen, Erfahrungen mit Drogen (in erster Linie THC-Produkte) sowie Aufenthalte im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch hinter sich. Nicht nur wegen der Drogen gibt es bereits Berührungen mit der Justiz: 2019 hat er sich vor dem Amtsgericht in Weinheim verantworten müssen, wegen gefährlicher Körperverletzung: Der große, kräftige sowie boxsporterfahrene Angeklagte hatte 2017 einem anderen jungen Mann auf dem Weinheimer Marktplatz Faustschläge an Kopf und Gesicht versetzt. Er wurde zu einer Jugendstrafe verurteilt.

Seine Familie beschreibt er als konfliktbeladen. Am Tag des Raubes habe er kein Geld, kein Obdach, keine Ansprechpartner gehabt. Die aber hätte er gebraucht: Er habe unter Entzugserscheinungen gelitten: "Ich hatte Angst, wieder in eine Psychose abzurutschen und Selbstmordgedanken zu bekommen", beteuert er. Das Messer habe er sich aus dem Haushalt seiner Großmutter besorgt. Hier und da hakt der Richter nach: Wer bereits Psychiatrieerfahrung hat, müsse doch wissen, dass es Anlaufstellen gibt – auch in Weinheim, so Rinio. Zumal der Raub trotz allem gut vorbereitet war.

Doch das nützt gegen die Ermittlungsmaschinerie der Polizei wenig. So wird die Cola-Dose untersucht, die der mutmaßliche Räuber an der Kasse liegen lässt. Fingerspuren führen zum Angeklagten. Fahnder nehmen ihn noch im Sommer 2020 fest – in den Räumen der Wieslocher Klinik, die er zuvor erneut aufgesucht hat. Die 1700 Euro hat er da längst in Essen, Alkohol, Drogen und ein Hotelzimmer investiert. Immerhin bekommt der Verkäufer – ebenfalls ein junger, heute 22 Jahre alter Mann – noch eine Entschuldigung zu hören. Das Geschehen vom 27. Juli wirkt nach. Wenn Menschen grußlos den Laden betreten, sei er sehr aufmerksam, so der Geschädigte.