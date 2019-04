Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Foundation, Rouge und Lippenstift dürfen es sein. Doch so gut Petra die Lidschattenpalette auch gefällt: Auf Augen-Make up will sie verzichten. "Durch die Chemo ist meine Haut in diesem Bereich gerade besonders gereizt", sagt sie und übt lieber das Setzen von Highlighter und Verblenden der Farben auf einer Papierschablone.

Petra ist eine von neun Betroffenen, die an einem kostenlosen Kosmetikseminar für krebskranke Frauen teilnimmt. Angeboten wird es von der gemeinnützigen Gesellschaft DKMS Life, die bis 2005 "Aktiv gegen Krebs" hieß, in Kooperation mit dem Diakonissenkrankenhaus Mannheim.

Jede sitzt vor ihrem eigenen Schminkspiegel. Kosmetiktücher und Wattestäbchen stehen griffbereit. Julia Ludwig vom Onco-Care-Team der Klinik hat jeden Platz mit einem Frühlingsblumenstrauß dekoriert. "Es geht hier um viel mehr als nur Schminke", betont sie. Die Fachpflegekraft für Onkologie hatte das seit Mitte der 1990er Jahren existierende Seminar während ihrer Weiterbildung an der Pflegeakademie am Klinikum Ludwighafen kennengelernt und sich dafür eingesetzt, dass es seit 2017 auch am Diakonissenkrankenhaus angeboten werden kann. Sie ist dankbar, dass Alexander Ast, Chefarzt der Gynäkologie und Leiter des Gynäkologischen Krebszentrums, der Idee so aufgeschlossen gegenüber steht.

Denn aus ihrer beruflichen Erfahrung weiß Ludwig, dass die betroffenen Frauen nicht nur gegen den Krebs kämpfen. Chemo- und Strahlenbehandlung führen zu Veränderungen des Aussehens. Haarausfall, der Verlust von Wimpern und Augenbrauen oder Hautirritationen lassen viele kaum noch in den Spiegel schauen.

"Ich habe immer gesagt, das Ausgehen der Haare wäre für mich das kleinste Problem. Aber es ist nicht so", bestätigt Doris. Sie freut sich daher, dass im Seminar auch Tipps zum Thema Tücher und Kopfschmuck gegeben werden. Zwei Stunden, in denen die Frauen sich in positiver Weise mit sich und ihrem Aussehen beschäftigen können.

"Probieren Sie einfach aus. Alles ist möglich, nichts muss", sagt Heike Krüger, die zusammen mit Zekiye Diler den Workshop leitet. Beide sind Kosmetikerinnen und Visagistinnen. "Ich habe einen Luxusberuf, eine Kosmetikbehandlung leistet man sich als Extra in Sachen Schönheit", sagt Krüger. Daher wolle sie mit ihrem freiwilligen Einsatz dazu beizutragen, dass Krebspatientinnen sich durch gutes Aussehen wohler fühlen und neues Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl aufbauen können.

Wenngleich die meisten Frauen sich nicht kennen, so ist die Stimmung am Seminartag von Anfang an gelöst. Gemeinsam werden die von DKMS Life vorbereiteten großen Taschen ausgepackt, die mit Unterstützung von Partnern aus der Kosmetikindustrie mit hochwertigen Produkten im Wert von mindestens 150 Euro bestückt sind.

In gewisser Weise ein Überraschungspaket, und nicht immer trifft die Lippenstiftfarbe den persönlichen Geschmack. Ist aber nicht schlimm, und man tauscht der Einfachheit halber untereinander. "Ich freu‘ mich richtig darauf, was Neues auszuprobieren", meint Brigitte. Annette schminkt sich zwar regelmäßig. "Doch jetzt, wo Wimpern und Augenbrauen dünner werden, muss ich anders vorgehen", sagt sie. Dazu erhofft sich die junge Frau Tipps von den Expertinnen.

Beide Kosmetikerinnen stehen dafür zwei Stunden lang jeder einzelnen Frau mit Rat und Tat zur Seite. Erklären, dass das sorgfältige Reinigen und die Pflege der Haut besonders wichtig ist, wenn diese irritiert und dünner ist, zeigen, wie Unebenheiten kaschiert und Wimpern und Augenbrauen natürlich nachgezeichnet werden können. Dabei geht es nicht um das perfekte Make up, sondern um ein natürliches und frisches Aussehen, mit dem Frau sich wohlfühlt.

Denn auch wenn sich das Seminar gezielt an Krebspatientinnen richtet, enthält es doch ganz grundsätzliche Tipps zum richtigen Setzen von Rouge, dem Kaschieren von Schlupflidern oder der Auswahl der typgerechten Grundierung - allesamt Tipps fürs gute Aussehen allgemein und damit ein Stück Normalität.

Info: Am Diakonissenkrankenhaus Mannheim werden 2019 zwei weitere Seminare angeboten. Infos dazu bei Julia Ludwig, Telefon 0621/81023046. Bundesweit können Termine mit Postleitzahlsuche auf der Homepage www.dkms-life.de abgerufen werden. Die Zahl der Teilnehmerinnen ist auf zehn begrenzt. Die DKMS Life bietet als Tochtergesellschaft der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) das "look good feel better"-Programm in 26 Ländern an.