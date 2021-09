Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar/Mannheim. Leerfahrten, deutliche Verschlechterungen und längere Wartezeiten für Patienten, Umsatzeinbußen im sechsstelligen Bereich: Joachim Schmid entwirft ein wahres Horrorszenario. Der Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Region Mannheim/Rhein-Neckar ist hörbar angefressen. Er kann es einfach nicht fassen, dass die Stadt Mannheim ohne Begründung eine gut funktionierende Zusammenarbeit sabotiert und seine Organisation und damit auch den Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg in Bedrängnis bringt.

Konkret geht es um Krankentransporte – ein "gut ausgelastetes" Geschäftsfeld, wie Schmid betont. Für diese Fahrten brauchen die Hilfsorganisationen eine Genehmigung. Bislang sei dies kein Problem gewesen. Der ASB war im Rhein-Neckar-Kreis, in Heidelberg und in Mannheim aktiv, die "Konzession" dazu hatte der Rhein-Neckar-Kreis erteilt.

Problem für den ASB: Aktuell ist die Stadt Mannheim für eine entsprechende Genehmigung zuständig – der Hauptsitz des Arbeiter-Samariter-Bundes Region Mannheim/Rhein-Neckar befindet sich im Mannheimer Stadtteil Käfertal. Im vergangenen April sei die bisherige Genehmigung ausgelaufen, man habe im Vorfeld eine Verlängerung zu gleichen Konditionen beantragt, sagt Schmid gegenüber der RNZ.

Diesem Ansinnen wurde allerdings ein dicker Strich durch die Rechnung gemacht. Denn die Stadt Mannheim will keine bereichsübergreifende Genehmigung mehr erteilen. Das heißt konkret, dass künftig Krankentransporte durch den ASB nur noch im Stadtkreis Mannheim oder von beziehungsweise nach Mannheim durchzuführen sind, wie die Organisation in einer Mitteilung erläutert. Dies bedeute, dass Krankentransporte immer von Mannheim aus starten und entsprechend erst nach Mannheim zurückkehren müssen, um von dort eine neue Einrichtung anfahren zu können.

Bisher wurden die Einsätze von der Integrierten Leitstelle in Ladenburg koordiniert. Ein Idealfall habe so ausgesehen, schildert Schmid in der Mitteilung: Ein Krankentransport fährt beispielsweise mit einem Patienten von Mannheim zu einer Einrichtung nach Heidelberg, nimmt dort einen neuen Patienten auf, fährt diesen nach Sinsheim, nimmt dort einen anderen Patienten auf, fährt diesen nach Weinheim und so weiter. So sehe Effizienz aus.

Sollte die Stadt Mannheim bei ihrer Haltung bleiben, "werden wir die Krankentransporte deutlich einschränken müssen", fasst Schmid die Zwickmühle, in der sich der ASB befindet, zusammen. Fahrten im Stadtgebiet Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis würden dann in der bisher gewohnten Form nicht mehr möglich sein. Massive Versorgungslücken in Heidelberg und dem Landkreis seien die Folge.

Diese Aussage kann Schmid auch mit Zahlen untermauern: So sei der ASB der bisher größte Anbieter von Krankentransporten im Raum Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. In diesem Bereich seien 2020 insgesamt 35.598 Krankentransporte durchgeführt worden. Davon habe der ASB 19.833 Fahrten übernommen. Nächstgrößter Anbieter sei danach das DRK mit insgesamt 11.329 Fahrten. "Sollte der ASB also Krankentransporte nicht mehr durchführen können, würde das den Ausfall von 15.765 Fahrten bedeuten", wird Schmid zitiert. Damit wäre die Verfügbarkeit von Krankentransporten zu Lasten der Bevölkerung massiv eingeschränkt, und die Wartezeiten für Patienten würden sich deutlich verlängern.

"Dadurch würden sowohl ein wesentlich höherer logistischer Aufwand als auch viele Leerfahrten entstehen, die wirtschaftlich nicht darstellbar sind", ärgert sich Schmid und prognostiziert Umsatzeinbußen im sechsstelligen Bereich. Gegen die Entscheidung der Stadt Mannheim hat man beim Regierungspräsidium Karlsruhe Widerspruch eingelegt, eine Entscheidung steht aus.

Was ihn und Pressereferentin Frauke Kühnl aber endgültig auf die Palme bringt, ist die Tatsache, dass die Stadt Mannheim keine Begründung für ihre Entscheidung nennt und sich hartnäckig einem Gespräch verweigert. Bereits Anfang Juli habe sie mit Erstem Bürgermeister Christian Specht einen Termin für den 28. Juli vereinbart, bei dem die Problematik der Krankentransporte besprochen werden sollte, sagt Kühnl. Dann sei das Gespräch ohne nähere Angaben von Gründen abgesagt worden. "Seither herrscht Funkstille", sagt die Pressereferentin. Man sei schwer enttäuscht.

Einen Fragenkatalog der Rhein-Neckar-Zeitung zu diesem Thema ließ die Stadt Mannheim unbeantwortet, man könne die Anfrage erst nächste Woche bearbeiten, hieß es lapidar.

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt man sich – wohl mit geballter Faust in der Tasche – derzeit noch diplomatisch, obwohl der Ausfall des ASB bei den Krankentransporten den Landkreis vor massive Probleme stellen dürfte. Verantwortlich für den Krankentransport im Rettungsdienstbereich Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis sei der Bereichsausschuss als entsprechendes Planungsgremium. Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen müssen von diesem getroffen beziehungsweise veranlasst werden. Man stehe mit allen beteiligten Akteuren – auch der Stadt Mannheim – im Austausch, lässt die zuständige Dezernentin, Doreen Kuss, emotionslos mitteilen.

Ein weiteres Problem sei, das möchte Pressereferentin Frauke Kühnl nicht unerwähnt lassen, dass sich der ASB derzeit in einer rechtlichen Grauzone bewege. Obwohl die Stadt Mannheim die bereichsübergreifende Genehmigung nicht erteilt habe, würden die Krankentransporte dennoch weiter durch die Leitstelle in Ladenburg disponiert und vom ASB durchgeführt. Dies werde derzeit vom Kostenträger, also den Krankenkassen, noch geduldet. Wie es nun weitergehe, wisse man noch nicht.

Die Hoffnung auf eine einvernehmliche Lösung will der ASB aber nicht aufgeben: "Wir sind jederzeit bereit für klärende Gespräche mit allen Beteiligten", betont Kühnl.