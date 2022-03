Von Marco Partner

Mannheim. Ihre Liebe zur Ukraine ist noch jung. 2018 bereiste Irina Peter zum ersten Mal das Land, aus dem ihre Großeltern vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vertrieben wurden. 2021 war die in Kasachstan geborene Russlanddeutsche für ein halbes Jahr als Stadtschreiberin in der idyllischen Hafenmetropole Odessa tätig. In ihrem Podcast "Steppenkinder" spricht sie über das Leben der Aussiedler und setzt sich für einen deutsch-ukrainischen Dialog ein. Doch seit der russischen Invasion steht auch das Leben der 38-jährigen Mannheimerin Kopf. Rund um die Uhr versucht sie, für ihre Freunde in der Ukraine erreichbar zu sein – und zu helfen, wo sie kann.

Irina Peter wurde in Zelinograd (heute Nur-Sultan) geboren. In der Hauptstadt Kasachstans verbrachte sie ihre ersten neun Jahre, 1992 kam die Familie als Aussiedler nach Buchen in den Odenwald. In Heidelberg und Nizza studierte sie französische und russische Literaturwissenschaften sowie Psychologie. Seit 2010 lebt die selbstständige Marketingmanagerin und Journalistin in Mannheim. Weitere Infos zu Irina Peter im Internet unter www.russlanddeutsche.de/podcast und www.stadtschreiberin-odessa.de. mpt

Frau Peter, wie geht es Ihnen?

Schrecklich, es ist, als ob das alte Leben aufgehört hat. Seit letzten Donnerstag habe ich das Gefühl, dass die Welt, wie ich sie kenne, nicht mehr existiert. Gleichzeitig bin ich stolz, dass es hier in Deutschland so viel Solidarität und Hilfsbereitschaft gibt.

Wie haben Sie den Kriegsausbruch erlebt?

Eine Freundin aus der Ukraine hatte mir am Morgen geschrieben, dass sie seit 4 Uhr wach ist, da es Explosionen gab. Dass viele Menschen auf der Straße sind, sich Schlangen vor den Supermärkten und Bankautomaten bilden und Panik in der Stadt herrscht. Seitdem vibriert mein Handy ohne Ende und ich versuche zu tun, was ich kann.

Konnten Sie schon etwas bewirken?

Ja, zum Glück. Ich habe gleich am ersten Tag auf meinen besten Freund in Odessa eingeredet, dass er das Land verlassen soll. Er hat es gemacht, sonst wäre er nicht mehr rausgekommen. Jetzt ist er in Moldawien und in Sicherheit. Auch eine Freundin aus Kiew, die viel Dramatisches erlebte, konnte in Sicherheit gebracht werden. Andere können nicht weg. Bei meiner besten Freundin aus Odessa ist die Mutter bettlägerig, man kann nicht mit ihr über die Grenze fahren. Daher bleibt meine Freundin natürlich bei ihr. Auch eine andere Bekannte sitzt mit ihrem Baby in einem Keller. Es ist irre schlimm.

Wie können Sie von der Ferne aus bei der Ausreise helfen?

Indem ich meine Netzwerke nutze und Menschen miteinander verknüpfe. Freunde schreiben, dass sie das Land verlassen wollen, aber kein Auto haben. Aber es gibt Gruppen, die Transporte organisieren, die bringe ich dann zusammen. In Stuttgart gibt es eine Organisation, die direkt an die rumänische Grenze fährt, um die Leute abzuholen. Eine Frau hat mich und meinen Podcast-Partner angeschrieben, ob wir bei der Ausreise eines elfjährigen Mädchens helfen können. Da haben wir uns direkt an einen deutschen Honorarkonsul in Czernowitz gewandt.

Im Podcast "Steppenkinder" wollen Sie auch dem Klischee der Russlanddeutschen etwas entgegenstellen. "Bitte richtet euren Fokus nicht auf Russlanddeutsche, die Putins Lügen glauben. Wir sind mehr!", schreiben Sie auf Instagram. Spüren Sie bei Kundgebungen die Solidarität von Russlanddeutschen, aber auch von Russen?

Dass es noch Putin-Versteher gibt, macht mich unendlich traurig. Aber es gibt jetzt wirklich sehr viele Russlanddeutsche, die aktiv sind, die zu Demos gehen oder spenden. Bei vielen Russen spüre ich diese Solidarität genauso. Ob hier in Deutschland oder in Russland. Es ist wichtig, im Fokus zu behalten, dass Putin nicht das russische Volk ist. Ich will nicht, dass Menschen sich hassen, nur weil eine Person Krieg führen möchte.

Mit welchem Gefühl haben Sie im Oktober 2021 die Ukraine verlassen?

Mit ganz viel Weinen, das ist bei mir immer so. Weil ich die Zeit da immer sehr genossen habe und mich wie Zuhause fühle. Es ist ein Land, das auf einem guten Weg ist, aber Unterstützung braucht. Ich möchte auch weiterhin wahnsinnig gerne dort sein.

War der Konflikt mit Russland im Osten des Landes ein Thema, über das man sprach?

Der Krieg hatte sich in Odessa oder auch Kiew weit weg angefühlt. Bis letzten Donnerstag haben die Menschen in der Ukraine genau das gleiche Leben geführt wie wir. Erst letzten Sommer war ich in Kiew mit meinen ukrainischen Freundinnen am Fluss tanzen. Nie im Leben hätten wir geglaubt, dass so etwas Schreckliches passiert. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass dieser Krieg bald vorbei, und ich in das Land fahren kann, um direkt zu helfen.