Wilhelmsfeld/Waldbrunn. (alb) Im badischen Teil der Metropolregion gibt es zwei Luftkurorte: Wilhelmsfeld im Rhein-Neckar- und Waldbrunn im Neckar-Odenwald-Kreis. Beide Gemeinden liegen nicht allzu weit weg von Hirschhorn. Allerdings greift hier das baden-württembergische Recht. Kommunen mit dem Prädikat "Luftkurort" kommen alle zehn Jahre auf den Prüfstand. Bei einer Zwischenprüfung alle fünf Jahre wird festgestellt, ob neue Messungen fällig sind.

Die Auszeichnung hat für die beiden Gemeinden auch eine wirtschaftliche Bedeutung. So haben viele Neubürger Wilhelmsfeld wegen der guten Luft gewählt. Darunter sind zahlreiche junge Familien. Außerdem ist Wilhelmsfeld ein beliebtes Naherholungsgebiet. Bei Ausflügen zum Teltschikturm fallen die verschiedenen Autokennzeichen aus der gesamten Region auf.

Laut einem Gutachten aus dem Jahr 2017 liegt Wilhelmsfeld auf einer Höhe von 250 bis 530 Metern, sodass ein ständiger Luftaustausch gegeben ist. "Dieser wird auch verursacht durch die Talwinde, die ihre kühlende Wirkung in den Sommermonaten entfalten", sagte der frühere Bürgermeister Hans Zellner damals. Die abwechslungsreiche Landschaft im Odenwald sorge in Wilhelmsfeld für eine ausreichend große Klimavielfalt, sowohl durch die Möglichkeit der Exposition als auch durch Strahlungs- und Windschutz, aber auch durch Höhenlage und Geländeform, heißt es in der Expertise.

Auch Waldbrunn gewinnt durch das Prädikat. Die Gemeinde am Katzenbuckel sieht sich selbst als die "Sauerstoff-Tankstelle" im Hohen Odenwald. Nach Angaben des auch für Tourismus zuständigen Justizministeriums in Stuttgart führen 83 Kommunen in Baden-Württemberg den Titel "Luftkurort". Die meisten davon liegen – wenig überraschend – im Schwarzwald.

Dort ist auch die große Mehrheit der "klassischen" heilklimatischen Kurorte angesiedelt. Bad Rappenau, Bad Schönborn und Bad Wimpfen fallen in die Kategorie "Heilbäder".