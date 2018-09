Ludwigshafen. (dpa-lrs) Wegen einer Störung im Energienetz sind Stadtteile von Ludwigshafen am Freitag zeitweise ohne Strom gewesen. Am frühen Morgen seien zunächst die Viertel Oppau, Ruchheim, Melm, Notwende sowie Teile von Oggersheim ohne Versorgung geblieben, sagte eine Sprecherin der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL). Nach einiger Zeit seien alle Privathaushalte aber wieder am Netz gewesen.

Einige Fachgeschäfte im Gewerbegebiet hatten dagegen auch am Freitagnachmittag noch keinen Strom. Die TWL wollte für den Bereich eine Ersatzversorgung bereitstellen. Der Grund für die Störung war zunächst unklar. "Wir versuchen jetzt, die Ursache zu lokalisieren", sagte die Sprecherin.