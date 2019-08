Ludwigshafen (dpa) Nach der kurzfristigen Vollsperrung der maroden Hochstraße Süd in Ludwigshafen ist am Freitagmorgen im Berufsverkehr ein Verkehrschaos ausgeblieben. Zunächst war es nach der Bekanntgabe der Sperrung am Donnerstag noch zu kürzeren Staus gekommen, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Derzeit gebe keine Probleme.

Update: 23. August 2019, 12.30 Uhr

Ludwigshafen. (mün) Die Hochstraße Süd in Ludwigshafen ist ab sofort aus Sicherheitsgründen gesperrt. Zwischen der Rheinbrücke und der Abfahrt Bruchwiesenstraße geht seit Donnerstag nichts mehr.

Als Grund dafür gibt das Rathaus Risse in den Fundamenten der vierspurigen Strecke an. Aus Sicherheitsgründen haben die Prüfstatiker die Sperrung der Strecke, die auch mit einer Pylonkonstruktion über den Hauptbahnhof führt, veranlasst.

Autofahrer, die über Mannheim in die Pfalz wollen, sollen diesen Teil der Bundesstraße B37 weit umfahren. Denn die marode Hochstraße Nord, die eigentlich abgerissen werden soll, wird aller Wahrscheinlichkeit nach überlastet sein. Weiträumige Umfahrungen bieten sich über die Autobahn A6 vom Frankenthaler Kreuz zum Viernheimer Dreieck oder über die Bundesstraße B9 über Speyer zum Autobahndreieck Hockenheim an.

Die Stadt Ludwigshafen hat kein Glück mit ihren Hochstraßen aus dem letzten Jahrhundert. Rund 100.000 Autofahrer nutzen die beiden Strecken täglich: etwa 59.000 nutzen die Hochstraße Süd und 45.000 die Hochstraße Nord.

Die Hochstraße Süd wurde 1959 auf einer "Pilzkonstruktion" gebaut. Sie führt den Verkehr über die südliche Innenstadt zur Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim. 1985 bis 1988 wurde sie erstmals saniert. Mittlerweile werden die Abschnitte aber intensiv untersucht, weil im Mai 2016 Rost in der Stahl-Beton-Konstruktion entdeckt wurde. Seit dem Herbst 2017 dürfen keine Lkw mehr über die Strecke fahren. Die Stahl-Beton-Pilze, die das Fundament der Hochstraße Süd bilden, werden jetzt permanent geprüft. Eigentlich war das Ziel der Verkehrsplaner, dass die Hochstraße Süd instand gesetzt sein muss, bevor die im Norden der Innenstadt verlaufende Hochstraße Nord abgerissen werden kann.

Die Hochstraße Nord wurde von 1970 bis 1981 erbaut und ist ebenfalls marode. Sie führt von der nördlichen Rheinbrücke 1,8 Kilometer bis zur Bruchwiesenstraße im Westen, wo sie sich mit der Hochstraße Süd zur Autobahn A650 verbindet. Seit 2010 dürfen keine Fahrzeuge mehr auf die vierspurige Strecke, die breiter als 2 Meter sind. Eine Ausfahrt wurde im Jahre 2013 wegen Baufälligkeit gesperrt. Zum Schutz vor herabfallenden Betonstücken sind weite Teile der 213.000-Tonnen-Stahl-Beton-Konstruktion mit Netze abgesichert.

Seit 1993 wird über die Sanierung der Hochstraße Süd in Ludwigshafen debattiert. Mittlerweile war man so weit, die gesamte Konstruktion abzureißen und tieferzulegen - als Stadtstraße solle der Verkehr zur BASF und nach Mannheim geführt werden. Das Projekt solle aber über 500 Millionen Euro kosten und dabei den Büro- und Einkaufskomplex Rathaus-Center mit einbeziehen.

Doch alle Pläne stehen und fallen mit dem Geld und einer Möglichkeit, den Verkehr nach Mannheim über die Hochstraße Süd zu führen. Diese Strecke ist nun vorerst komplett dicht. Zwar sollte die Hochstraße Nord abgerissen und ebenerdig neu gebaut werden, ohne dass "die Süd" saniert ist. Entsprechend wurde hier dann auch ein Verkehrskollaps befürchtet. Wie aber ein Abriss ohne überhaupt eine Ausweichroute zu haben klappen soll, das wird sich zeigen. Noch ist nicht bekannt, ob die Hochstraße Süd wieder geöffnet werden kann.

Stand: 22. August 2019, 17 Uhr