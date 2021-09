Ludwigshafen. (RNZ) Bei einem Großbrand in Rheingönnheim wurden am Mittwochabend Gase freigesetzt. Es kann daher in der Umgebung und in Mannheim zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen kommen, wie die Feuerwehr via Katwarn mitteilt.

Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, Autofahrer das Gebiet weiträumig umfahren.