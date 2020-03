Begeisterten ihre Fans vor den Laptops und Smartphones: Olli Roth (von links), Patrick Metzger am Schlagzeug und Ralph Bopp am Bass. Foto: Lenhardt

Von Peter Wiest

Schwetzingen. Wenn man zwischendurch kurz die Augen zu machte, war es fast so wie immer: absolutes Live-Feeling. Und es war schließlich auch ein Live-Auftritt. Allerdings ein ganz ungewöhnlicher – nämlich ohne Publikum im Saal. Dafür saßen am Freitag die Zuschauer in ihren Wohnzimmern und verfolgten das erste Livestream-Konzert in der Schwetzinger Wollfabrik. Dort gab sich mit Olli Roth einer der regionalen Granden der Rock-Szene die Ehre und ließ sein Publikum an den Laptops und Smartphones daheim für eine gute Stunde lang die Corona-Krise vergessen.

Seit dem 14. März ist die Wollfabrik wie alle anderen Veranstaltungshäuser in Deutschland geschlossen, was Joachim Schulz, der das Haus erst vor etwas über einem Jahr übernommen hat, voll getroffen hat. "Dann aber habe ich mir sofort Gedanken darüber gemacht, wie es zumindest vorläufig weitergehen könnte", sagte er am Freitag. "Und da war schnell klar: Wir versuchen, Konzerte per Livestream via Youtube zu übertragen – was wir eigentlich sowieso schon mal vorhatten." Schulz nahm Kontakt zu diversen Musikern aus der Region auf, andere boten ihm spontan Auftritte an.

Ein bestens gelaunter Olli Roth zog alle Register. Angefangen bei Steve Millers "The Joker", führte der Livestream-Trip über Hits von Toto, Don Henley, Amy Winehouse oder den Neville Brothers bis hin zu Roths eigenem Stück "Kiss the Rain". Überwiegend Blues und Rock mit herrlichen Gitarren-Licks gab es, aber auch sehr eingängige Melodien des Multitalents Olli Roth – brillant begleitet von Ralf Bopp am Bass und Patrick Metzger am Schlagzeug.

Und nicht nur das: Eine ganz eigene Version von Bob Marleys "I Shot The Sheriff" zeigte die enorme musikalische Bandbreite dieses seit vielen Jahren gut eingespielten Ensembles ebenso wie eine hyper-funky und in die Beine gehende Interpretation von Stevie Wonders Hit "Superstition". Den Abschluss machte "Purple Rain" von Prince.

Von "geile Sache" über "fetter Groove" bis hin zu "der totale Hammer" und "Volltreffer" reichten die Kommentare der Zuschauer im Live-Chat, bei dem sich auch zeigte, dass das Konzert nicht nur in der Region Zuschauer fand. Kommentare trafen etwa aus Ohio oder Finnland ein. Auch in Zypern und auf den Kanaren schauten Fans zu. "Feuerzeuge raus" postete ein Zuhörer am Ende bei "Purple Rain" und forderte damit zu der bei solchen Gelegenheiten üblichen hoch emotionalen Beleuchtungs-Zeremonie der Konzert-Fans auf. Fast fühlte man sich dabei, als stehe man nicht mehr allein oder zu zweit im heimischen Wohnzimmer, sondern mittendrin unter seinesgleichen im voll besetzten Wollfabrik-Saal.

Dort gibt es vorläufig dienstags und freitags ab 18 Uhr weitere Konzerte. Am Dienstag, 31. März, tritt die Band "Who2Ladies" auf. An jedem Sonntag wird zudem in Kooperation mit der evangelischen Kirche Schwetzingen unter dem Motto "for your soul" ab 10 Uhr ein musikalischer Gottesdienst übertragen, bei dem es um regionale Themen geht und regionale Künstler mitwirken.

Info: www.alte-wollfabrik.de