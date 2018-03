Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Hund, Katze, Maus: Auch in Heidelberg, im Rhein-Neckar-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es unzählige Haustiere. Pferd, Esel, Spinne, Hamster oder Schaf - die Rhein-Neckar-Zeitung möchte jetzt möglichst viele Lieblinge ihrer Leser kennenlernen. In der neuen Serie "Einfach tierisch" sollen in loser Folge Tiere vorgestellt werden, die entweder besonders schlau, besonders lieb, besonders wichtig für Herrchen und Frauchen oder, warum auch immer, besonders sind. Vielleicht sind ja auch richtige Akrobaten darunter, die kleine Kunststückchen können. Willkommen sind Fotos - und besonders gerne auch Videos. Unbedingt dabei stehen sollte der Name des Tieres und ein paar Zeilen - etwa, seit wann es zur Familie gehört, und was an ihm so besonders ist.

Die RNZ freut sich auf zahlreiche Bilder, Texte und Videos an die Mail-Adresse rhein-neckar@rnz.de. Ein Teil der Einsendungen erscheint in der Rhein-Neckar-Zeitung, Videos und weitere Bilder online auf www.rnz.de.