Heidelberg. (alb) Sie sollen im Oktober 2019 ihr Opfer erpresst und in den Keller eines Motorradclubs im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd verschleppt haben – dafür hat das Heidelberger Landgericht jetzt drei Männer verurteilt.

Während zwei von ihnen Bewährungsstrafen – jeweils ein Jahr und neun Monate – erhielten, muss der 35-jährige Hauptangeklagte für sieben Jahre und elf Monate ins Gefängnis. Oder zumindest einen Teil davon.

Sein "übermäßiger" Drogenkonsum hatte nach Überzeugung der Strafkammer zu einer Wesensänderung bei dem Mann geführt, der das Ausmaß der Taten erklären könnte. Deshalb kann er sich nach zwei Jahren und elf Monaten verbüßter Haft in therapeutische Behandlung in einer Erziehungsanstalt begeben. Diese dauert in der Regel zwei Jahre. Kommt er dafür doch nicht in Frage, bleibt es bei den rund acht Jahren Knast.

Der 35-Jährige soll sich im vergangenen Herbst mehrfach mit einem jungen Mann getroffen, zunächst 10.000 Euro Schutzgeld von ihm gefordert und ihn schließlich geschlagen haben. Zuvor soll das Opfer den Hauptangeklagten und den Motorradclub bei der Polizei "verpfiffen" und "in den Dreck gezogen" haben.

Da der Mann die Forderung nicht erfüllen konnte, erpresste ihn der 35-Jährige und schlug ihn erneut. Bei dem letzten Treffen habe er sogar gedroht, den Geschädigten zu erstechen, wenn er das Geld – inzwischen nur noch 1000 Euro – nicht auftreibe. Deshalb rief das Opfer von einem Wieslocher Parkplatz aus einen Freund an, der daraufhin jedoch die Polizei verständigte.

Diese nahm die beiden Mitangeklagten fest, während der Hauptakteur zunächst floh. Aber auch bei ihm klickten kurze Zeit später die Handschellen.