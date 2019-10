Von Axel Sturm

Ladenburg. Anfang der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre war Ladenburg die erste Adresse für Discobesucher aus der gesamten Region. Das Ladenburger Popcenter hatte damals einen geradezu legendären Ruf, so dass alle Diskotheken rund um Mannheim und Heidelberg in den Schatten gestellt wurden. Die Discowelle sah der Ideengeber des Popcenters, Andreas Flohr, als Chance, eine Marktlücke im ländlichen Raum zu schließen. Der Kölner Geschäftsmann pachtete das leer stehende Ladenburger Schloss-Kino, um es für die Jugend umzubauen. So konnte er hier die topmoderne Diskothek "Popcenter" sowie die Bar "Lord Nelson" eröffnen.

Es war allerdings eine schwere Geburt. "Ladenburg ist nicht St. Pauli", hieß eine Protestaktion von Gegnern, die den Umbau des Kinos zur Diskothek verhindern wollten. Der Gemeinderat wurde massiv unter Druck gesetzt, in der Altstadt kein "Rotlichtviertel" zuzulassen. Doch aller Protest und alle Prozessandrohungen halfen nichts: Andreas Flohr setzte seine Pläne um. Die Proteste ebbten schnell ab, und nicht wenige Kritiker besuchten das "Popcenter" nach seinem erfolgreichen Start selbst. Denn die Schlagerstars der damaligen Zeit gaben sich in Ladenburg die Klinke in die Hand. Bis zu tausend junge Gäste besuchten an den Wochenenden die "sündige Meile Ladenburgs". Ende 1973 begrüßte Flohr sogar den sage und schreibe 150.000. Besucher im "Popcenter".

Die roten Kunstleder-Sitzgruppen waren damals in der Diskothek der letzte Schrei. Über jeder Sitzgruppe war ein eigener Fernsehapparat angebracht, um die Stars via TV in der ZDF-Hitparade oder in Ilja Richters "Disco" sowie im legendären "Beatclub" mit Uschi Nerke hautnah erleben zu können. Das Münchner Unterhaltungsmagazin "Gong" schrieb damals von einer "bahnbrechenden Unterhaltungsidee" in Ladenburg. Die Fernsehsender setzten sich jedoch zur Wehr und untersagten dem Geschäftsmann die Ausstrahlung ihrer Sendungen.

"Dann hole ich die Stars eben persönlich nach Ladenburg", antwortete Flohr. Und schon wenige Monate nach dem Streit traten die ersten samstagabends oder am Sonntag leibhaftig auf der "Popcenter"-Bühne auf. Flohr zahlte gute Gagen, und Nachbarin Albertine Breusch kochte für die Künstler deftige Kurpfälzer Hausmannskost. Costa Cordalis sollen die Krautwickel besonders gut geschmeckt haben, und Howard Carpendale mundete der Linseneintopf mit Spätzle.

Das Konzept von Flohr sah vor, moderate Eintrittspreise zu verlangen, damit die Gäste mehr verzehren konnten. Beliebte Getränke waren damals Hütchen, Persico, Laternchen und "Asti", der damalige "Szene-Champagner". Es gab meist Doppelveranstaltungen mit den Künstlern. Jugendliche konnten für eine Mark die Nachmittagsveranstaltung besuchen, und die Erwachsenen zahlten abends drei Mark Eintritt.

Betreut wurden die Stars von "Rausschmeißer" Fritz Lechfellner, der sich um alles kümmerte. Einige Stars holte er gar vom Ladenburger Bahnhof ab, um ihnen den Koffer ins "Popcenter" zu tragen. Andere, wie das Schlagerduo Adam & Eve hatten sogar einen eigenen Fahrer, der das Gesangsduo in einem 600er Mercedes-Pulmann durch die Republik chauffierte. Das blond gelockte Duo zählte zu den Stamm-Künstlern im "Popcenter", ebenso wie Nina & Mike oder Cindy & Bert. Ein gern gesehener Gast war auch Bernd Clüver, der mit seinem Hit "Der Junge mit der Mundharmonika" zum Star wurde. Für ausverkaufte Konzerte sorgten auch Marianne Rosenberg, Katja Ebstein sowie Vicky Leandros. Howard Carpendale trat im "Popcenter" gleich mehrfach auf. Live zu hören waren auch die Hits "Du kannst nicht immer 17 sein" von Chris Roberts und Peter Rubins "Wir zwei fahren irgendwo hin".

Ausgepfiffen wurde nur Jürgen Marcus, weil er nach 20 Minuten sein Konzert beendete. Das war an einem Januarsonntag 1976. "Ich habe Kopfweh", sagte der Schönling, bevor er von der Bühne ging. Volles Programm lieferten dagegen Peter Maffay, Michael Holm und Bata Illic ab. Ein Hauch von St. Pauli-Atmosphäre kam im "Popcenter" dann doch noch auf. Frank Farian und die Gruppe "Boney M" sorgten in dem kleinen Neckarstädtchen für einen Skandal, denn die schwarzen Sängerinnen ließen zu später Stunde doch tatsächlich ihre Hüllen fallen.

Die Abendkonzerte in Ladenburg wurden Anfang der 1980er Jahre immer professioneller. Moderiert wurden die Veranstaltungen unter anderem von der Hitparaden-Ikone Dieter Thomas Heck. Aber auch Frank Laufenberg von Radio Luxemburg besuchte gerne das "Popcenter", um die Stars anzusagen. Für die Kritiker war es dann Wasser auf die Mühlen, als Ladenburg an den Wochenenden schier aus allen Nähten platze. Kultautos wie der Manta, der 3er-BMW, Opel GT oder VW Golf wurden wild in der Stadt geparkt. Oftmals gab es kein Durchkommen mehr. Schlägereien sorgten außerdem regelmäßig für Polizeieinsätze, und als im Sommer 1982 sogar Schüsse vor der Diskothek fielen, war für die Ladenburger das Maß voll. Dem Kölner Geschäftsmann Andreas Flohr wurde das Leben immer schwerer gemacht, so dass er sich letztlich entschloss, Mitte der 1980er Jahre das "Popcenter" zu schließen, um im pfälzischen St. Martin eine neue Diskothek zu eröffnen. "Es war eine wirklich geile Zeit", sagte Flohr am letzten Konzertabend, an dem Howard Carpendale zum letzten Mal auf der Ladenburger Bühne stand.