Von Annette Steininger

Ladenburg. Nach Mühlhausen 2020 und Oftersheim 2021 kommt die "Dorfpride", quasi ein Christopher Street Day in kleinerem Format, in diesem Jahr nach Ladenburg. Am Samstag, 9. Juli, soll die Parade für die Rechte von LSBTTIQ-Menschen durch die Altstadtgassen ziehen. Mit der Abkürzung sind all jene gemeint, deren sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität von Hetero-Normen abweichen, Intersexuelle sowie Transgender. Letztere sind Menschen, die sich nicht oder nur teilweise mit dem Geschlecht identifizieren können, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Diese Menschen fühlen sich sozusagen quer zur Norm und bezeichnen sich deshalb als "queer".

Und weil "queere" Strukturen auf dem Land noch eher selten sind, entschloss sich ein Organisationsteam, zu dem auch Simona Maier gehört, die erste "Dorfpride" im Südwesten 2020 ins Leben zu rufen. Damit will man queere Menschen auf dem Land "sichtbarer" machen.

Jedes Jahr findet sie in einem anderen Ort oder Städtchen statt. Vorher wird allerdings um Anregungen gebeten. Dabei sei aus der Ladenburger Bevölkerung heraus der Vorschlag gekommen, das Ganze doch in der Römerstadt stattfinden zu lassen, berichtet Maier. "Wir haben uns dann natürlich auch die Begebenheiten vor Ort angeschaut." Aus Ladenburg habe es keine negativen Rückmeldungen gegeben, es überzeugte zudem mit der verträumten, schönen Altstadt.

Aufgerufen zur Teilnahme sind alle, die die LSBTTIQ-Menschen unterstützen wollen. "Wer nicht mitlaufen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen zuzuschauen", betont Maier. Sie hofft, dass diesmal die 2000er-Marke an Teilnehmern geknackt wird. Auch Ladenburger Vereine hätten schon zugesagt, was die Organisatoren besonders freut. Ebenso, dass die Stadtverwaltung ausdrücklich ihre Unterstützung zugesagt habe.

Laut Verwaltung ist der Rhein-Neckar-Kreis die zuständige Versammlungsbehörde, die die "Dorfpride" gegebenenfalls mit Auflagen genehmige. Ein Kooperationsgespräch mit den Veranstaltern und der Stadt sei bereits geplant. Letztere freut sich, Gastgeber zu sein und ein Zeichen für die Rechte von LSBTTIQ-Menschen zu setzen. "Denn Offenheit und Wertschätzung als Normalität gilt es regelmäßig einzufordern und vorzuleben, egal ob in der Großstadt oder in kleineren Kommunen", betont Bürgermeister Stefan Schmutz.

Los geht es um 14 Uhr am Wasserturm, dann zieht die Community für zwei bis drei Stunden durch die Altstadt, um wieder am Wasserturm einzutreffen, wo bis 19 Uhr die Abschlussveranstaltung stattfindet. "Wir freuen uns jetzt schon auf ein schönes Wochenende in Ladenburg und auf jeden, der mitläuft", betont Maier. "Wir werden Farbe zeigen und ein Zeichen für die Vielfalt setzen."

Über die Entscheidung der Veranstalter, die "Dorfpride" in Ladenburg zu feiern, freut sich SPD-Landtagsabgeordneter Sebastian Cuny, der mit einem Mann verheiratet ist und sich bei "SPDqueer Rhein-Neckar" für mehr Toleranz einsetzt. "Mit Ladenburg wurde ein Ort gefunden, der eine besonders tolle Kulisse bietet für einen bunten Umzug." Gerade in Zeiten, in denen homophobe Gewalttaten zunähmen und Homofeindlichkeit sogar im Landtag "vom rechten Rand" geschürt werde, sei Sichtbarkeit und Sensibilisierung für die Rechte queerer Menschen sehr wichtig.