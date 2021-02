Von Lydia Dartsch

Der Vorhang zu und alle fragen: Wann geht's endlich weiter. Einige Veranstalter konnten ihr Angebot ins Internet verlagern. Doch nicht für alle Veranstalter ist diese Umstellung ohne weiteres möglich. Und das ist nicht nur eine Frage des Internets oder des Geldes.

Theater & Orchester Heidelberg

So bietet zwar das Theater & Orchester Heidelberg in Kooperation mit der Stadtbücherei einmal im Monat eine Lesung an und zeigt im Rahmen des Heidelberger Stückemarkts drei Theaterproduktionen, die eigens für das Netz ausgewählt wurden.

"Für gutes digitales Theater reicht es bei weitem nicht aus, bestehende Inszenierungen einfach in der Totale abzufilmen und ins Netz zu stellen", sagt der Intendant Holger Schultze. Dafür brauche es künstlerische Konzepte und technischen Support, "den unsere tolle, aber auch sehr kleine Videoabteilung am Haus eigentlich gar nicht alleine bewältigen kann", so Schultze weiter.

Trotzdem habe man im ersten Lockdown sehr schnell ein digitales Angebot auf die Beine gestellt. Weil Digitalisierung das künstlerische Denken in Zukunft stärker begleiten werde, werden seit dieser Spielzeit interne Fortbildungen organisiert, "die schon jetzt anfangen, erste künstlerische Früchte zu tragen."

BB Promotion

An Shows und Konzerte - auch digitale - ist beim Konzertveranstalter BB Promotion dagegen gar nicht zu denken. Und das schon seit fast einem Jahr. "Wir haben ja weder ein eigenes Haus noch ein eigenes Ensemble", sagt Anna Höly. Als Produzent und Vermarkter von Musical Tourneen, Shows und Konzerten sowie als lokaler Veranstalter liege die Entscheidung über ein digitales Angebot gar nicht in den Händen der Firma.

Stattdessen liegen diese an den Companien und Ensembles selbst: "Von manchen wissen wir aber, dass in den meisten Fällen ein Online-Angebot wirtschaftlich nicht rentabel ist", so Höly weiter. Aufwand und Kosten seien oftmals höher als die Einnahmen. Außerdem nutze das Publikum ein zu "bezahlendes Online-Angebot" nicht in dem Maße, dass es rentabel wäre.

Alte Wollfabrik Schwetzingen

Ähnliche Erfahrungen haben Joachim Schulz und seine Mitarbeiter in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen gemacht. Auf ihrem YouTube-Kanal finden sich etliche Videos von Konzerten, die sie während des ersten Lockdowns gestreamt haben: "Da habe ich draufgelegt", berichtet er.

Die Situation sei sehr schwierig: finanziell wie künstlerisch. Zwar gäbe es Überbrückungsgelder und November- und Dezemberhilfen. Diese habe er auch beantragt. Doch es sei noch wenig davon ausgezahlt worden und es sei schwierig Informationen über den Stand der Anträge zu bekommen: "Die sind alle überlastet damit", so Schulz weiter. Zudem sei es schwierig, mit den Hilfen zu rechnen. So habe er eine Anzahlung für die Novemberhilfen bekommen. Davon wurden aber Kurzarbeitergeld und Überbrückungsgelder abgezogen, rechnet er vor. Da sei es für rein privat geführte Unternehmen wirtschaftlicher, nichts zu machen. Denn Umsatz könne dazu führen, dass der Anspruch auf Coronahilfen ganz erlischt - ob der Umsatz trotzdem ein Verlustgeschäft war oder nicht.

Doch das "Nichtsmachen" tut weh. "Einen Kulturbetrieb führt man ja auch mit viel Herzblut", sagt Schulz. Und auch wenn die Alte Wollfabrik wieder Konzerte vor Publikum anbieten dürfe, sei nicht gesagt, dass das Publikum so zahlreich zurückkommt, wie vor der Pandemie.

Schulz macht dies am Beispiel des vergangenen Sommers fest: 175 Gäste hätten sich laut Hygienekonzept im Saal aufhalten dürfen. Doch habe man teilweise nur um die 30 Karten verkauft. "Die Leute müssen sich auch erstmal wieder trauen, solche Veranstaltungen zu besuchen", so Schulz weiter.

So hoffen Schulz und sein Team auf die Impfungen und darauf, bald wieder öffnen zu dürfen. Derzeit werden die Veranstaltungen Monat um Monat nach hinten verschoben. Darüber hinaus sei man dabei, umzustrukturieren. In welche Richtung will Schulz aber noch nicht sagen.

Jazzhaus Heidelberg

Bewegung herrscht auch im Jazzhaus Heidelberg, auch wenn dies seit den letzten Konzerten auf dem Solarboot im Sommer nicht so aussieht. "Wir vom Jazzhaus haben uns keineswegs gegen ein Online-Angebot entschieden, ganz im Gegenteil", schreibt Wolfgang Graf auf unsere Anfrage.

Das Jazzhaus sei ein ausschließlich auf Live-Veranstaltungen ausgerichteter Betrieb. "Deswegen verfügen wir nicht über die technische und personelle Ausrüstung, die für ein Streaming erforderlich ist", so Graf weiter. Gerade sei man dabei, diese Voraussetzungen zu schaffen, was allerdings ohne Einnahmen nicht einfach sei. Doch mit Hilfe eines Förderprogramms des Landesjazzverbandes und Spendengelder sei die Umstellung nun möglich.

Trotzdem dauere es noch bis alles bereit ist. Denn die Nachfrage nach Internetanschlüssen und technischen Geräten ist groß. So habe das Jazzhaus erst im vergangenen Monat seinen Internetanschluss bekommen. Zudem sei die für Streaming erforderliche technische Ausrüstung wie Kameras, Tonaufzeichnungsgeräte, Bildbearbeitungshard- und -software, wegen der weltweiten hohen Nachfrage zurzeit oft nicht lieferbar. Doch sobald die Technik da ist und sich das Team damit vertraut gemacht hab, soll es wieder losgehen, hofft Graf: "Nach unserer Vorstellung in der zweiten Hälfte dieses Monats."

