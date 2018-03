Hockenheim. (pol/rl) Am Rande des 59. Faschingsumzugs kam es am Samstag entlang des Umzugsweges und am Auslösungsort auf dem P 1 in der Heidelberger Straße zu zahlreichen Schlägereien und Beleidigungen. Zum Ende des Umzugs sammelten sich bis 17.30 Uhr bis zu 1500 Personen auf dem Parkplatz P 1. Nachdem es hier zu mehreren Körperverletzungen gekommen war, wurde der Parkplatz ab 17.45 Uhr geräumt.

Insgesamt meldete die Polizei sieben Körperverletzungen, zwei Beleidigungen von Polizeibeamten, drei Sachbeschädigungen und einen Diebstahl. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Hockenheim.