Schwetzingen. (jer) Wer am Samstagvormittag in Schwetzingen unterwegs war, konnte die mehr als 100 fleißigen Helfer in ihren grellen Westen kaum übersehen. Bewaffnet mit Zange und Müllbeutel zogen sie los, um ihre Stadt ein Stück sauberer zu machen.

Anlässlich des zweiten Dreck-Weg-Tags hatte die Stadt Schwetzingen ihre Bürger eingeladen, zwei Stunden lang alles einzusammeln, was auf der Straßen eigentlich nichts verloren hat. Der Finder des kuriosesten Müllstücks konnte in diesem Jahr sogar erstmals als Schwetzinger Müllkönig nach Hause gehen. " Wir haben von der Veranstaltung gelesen und wollten sofort mitmachen" , erklärte Teilnehmer Jens Gutensohn. Mit seinen drei Töchtern im Alter von zwei bis sechs Jahren half er im Bezirk Allmensand mit. Auch seine Mädels hatten sichtlich Spaß an der Aktion und unterstützten ihren Vater beim Sammeln. "Man muss den Kindern schon früh beibringen, wie man mit der Umwelt umgehen sollte", bekräftigte der Familienvater.

Schon kurz nach Beginn der Aktion hatten die vier einige Zigarettenstummel, Plastikteile und Bananenschalen aufgesammelt. Die Organisatoren von der Freiwilligenagentur Schwetzingen zeigten sich zufrieden. "Heute haben sich bereits 20 Freiwillige gemeldet", erzählte Diana Weber, die als Betreuerin im Bezirk Allmendsad mitwirkte. Somit sei die Veranstaltung noch beliebter als im letzten Jahr. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen verteilte Weber Warnwesten, Müllsäcke, Zangen und Pläne an die Freiwilligen. Für all diese Utensilien war der Bauhof Schwetzingen aufgekommen.

Unter den Helfern waren vor allem junge Familien wie die Gutensohns. Einen besonders verblüffenden Fund machte Björn Hoffmann in der Nähe der Ausbesserungsanlage gemeinsam mit seiner Frau und seinem dreijährigen Sohn: Sie entdeckten eine Handtasche, in der sich ein Portemonnaie - einschließlich Ausweis und EC-Karte - sowie ein Sparbuch befanden. "Ich denke, die Tasche hat schon Wochen oder Monate an diesem Platz gelegen", sagte Hoffmann. Die Sachen seien komplett durchnässt gewesen und hätten bereits erste Anzeichen von Schimmel gezeigt. Die Tasche gab der Finder umgehend bei der Polizei ab.

Der achtjährige Hendrik (l.) wurde von OB René Pöltl (r.) zum Müllkönig gekürt. Fotos: Lenhardt

Am Ausbesserungswerk fanden sich noch mehr Fundstücke, die ihre Finder zu Anwärtern für den Titel des Müllkönigs machten: Eine Kloschüssel, ein alter Revolver oder auch ein Fahrrad waren nur einige kuriose Beispiele nach zwei Stunden Aufräumaktion.

Da sich die Helfer am Ende des Dreck-Weg-Tags ein ordentliches Dankeschön verdient hatten, tischten die Organisatoren im Lutherhaus Kuchen, Würstchern und Kartoffelsuppe auf. Und nachdem sich alle Beteiligten gestärkt hatten, war es dann endlich soweit: Der erste Schwetzinger Müllkönig wurde gekrönt. Mit dem achtjährigen Hendrik konnte am Ende niemand konkurrieren. Denn der hochwertige Kindersitz, den er nahe des Ausbesserungswerks entdeckt hatte, war an Kuriosität nicht zu übertreffen.

Doch das war bei Weitem nicht sein einziger Fund. "Ich habe auch eine Mikrowelle und eine Metallstange entdeckt.", erzählte Hendrik der RNZ. Dass solche Gegenstände einfach weggeworfen werden, fand der Achtjährige " ganz schlimm". Trotzdem zeigte sich der Schüler begeistert vom Dreck-Weg-Tag. "Es hat ganz viel Spaß gemacht", lautete sein Fazit. Als Gewinner des Hauptpreises durften sich Hendrik und seine Familie über eine Zehner-Familieneintrittskarte für das Schwimmbad Bellamar freuen.