So zeigt sich das Grundwasser nicht an vielen Orten: Sind die Rheinpegel besonders hoch, so drückt es in Altrip auch in das Sportzentrum hinein. Foto: Gerold

Karlsruhe. (cab) Die teils heftigen Regenfälle im Juni und Juli haben in vielen Landesteilen Baden-Württembergs für eine deutliche Entspannung in den Grundwasserbeständen gesorgt – auch im Rhein-Neckar-Raum. Das teilt die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) mit und verweist dabei auf Messpunkte zur Bewertung der Vorräte. Noch im August vor einem Jahr schlugen sich die langen Trockenphasen in der Region in den Daten nieder. So lagen die Reserven seinerzeit zwar überall noch im Mittel (außer in Gemmingen, wo sie unterdurchschnittlich waren), jedoch bei unbestimmter Tendenz. Ein Jahr später hat sich die Lage deutlich verbessert.

Der Gemminger Messpunkt erfasst zwar noch immer einen unterdurchschnittlichen Vorrat. Doch dieser ist inzwischen in seiner Tendenz stabil. Rückläufig ist die Entwicklung lediglich ganz im Norden, in Laudenbach. Hier stuft die LUBW die Vorräte jedoch im mittleren Bereich ein, den die Landesanstalt mit grünen Symbolen markiert. Von diesem soliden Niveau her ansteigend zeigen sich die Grundwasservorkommen an den Messpunkten in Ladenburg und in Götzingen (südöstlich von Buchen). Im "grünen Bereich" stabil sind die Messungen in Lauda-Königshofen und Walldorf. Überdurchschnittliche Mengen melden Forchtenberg und Philippsburg, wobei diese hier sogar weiter ansteigen.

Michael Wingering ist bei der LUBW für den Grundwasserbericht zuständig. Er ist verblüfft von der positiven Entwicklung: "Dieses Phänomen ist im hydrologischen Sommerhalbjahr äußerst selten und angesichts der ausgeprägten Trockenheit der vergangenen Jahre besonders eindrucksvoll", sagt er. Auch in anderen Regionen seien die Grundwasserstände entweder im mittleren oder im überdurchschnittlichen Bereich.

Zwar sieht es auch in Walldorf ganz gut aus. Jedoch östlich und südlich davon, im Kraichgau, hätten sich die Grundwasservorräte seit dem Dürrejahr 2018 nicht regeneriert, so Wingering. Der Kraichgau sei die einzige Teilregion im Land, in der das so sei. Auch die Statistik über die vergangenen 30 Jahre hinweg zeige hier einen deutlichen Rückgang, so der Experte. Er rechnet zwar im Laufe des August selbst bei weiteren Regenfällen wieder mit mäßigen Rückgängen und abnehmender Bodenfeuchte auch in anderen Landesteilen. Aber der Wasserbedarf der Vegetation im Rhein-Neckar-Raum dürfte seiner Einschätzung nach noch für einige Zeit gedeckt sein, und es gebe keine Engpässe.

Normalerweise füllen sich die Grundwasserbestände im sogenannten hydrologischen Winterhalbjahr, also in den Monaten November bis April. Wegen der niedrigen Temperaturen verdunstet viel weniger Niederschlag im Vergleich zum Sommerhalbjahr. Die meisten Pflanzen brauchen auch weniger oder gar kein Wasser. Entsprechend kommt mehr Niederschlag beim Grundwasser an. Im hydrologischen Winterhalbjahr 2020/2021 war es aber nicht so, denn es war zu Beginn und am Ende zu trocken. Auch das ist ein Trend der jüngsten Zeit: "Bisher haben die Niederschlagsmengen der letzten drei Winterhalbjahre nicht ausgereicht, um die extreme Trockenheit des Jahres 2018 auszugleichen", so Wingering. Umso wichtiger war jetzt der bisher doch eher verregnete Sommer. Zumindest den Grundwasserständen hat er gutgetan.