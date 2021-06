Ketsch. (RNZ) Seit zwei Wochen hat das Freibad unter Auflagen geöffnet, und viele Badegäste nutzten schon die Gelegenheit, ins kühle Nass einzutauchen. Aufgrund des Betriebs in zwei Zeitfenstern kam es aber vor allem bei der zweiten "Schicht" um 15 Uhr oft zu längeren Warteschlangen vor der Kasse. Daher ändert Ketsch die Modalitäten. Die Vorgaben lassen es zu, mehr Besucher gleichzeitig ins Freibad zu lassen. So gibt es ab Montag, 28. Juni, nur noch eine ganztägige Badezeit von 9 bis 20 Uhr. Einlass ist bis 19.30 Uhr. Die Besucherzahl ist täglich auf 1200 Badegäste begrenzt.

Die lückenlose Kontaktnachverfolgung ist aber weiterhin gesetzlich vorgeschrieben. So bleibt eine Anmeldung zuvor über die Online-Buchung Pflicht. Der Link ist auf der Startseite der Ketscher Homepage unter www.ketsch.de freigeschaltet. Jeder Badetag ist maximal sieben Tage vorher buchbar und kann jederzeit storniert werden. Sobald für einen Tag die maximale Besucherzahl erreicht ist, ist keine Anmeldung mehr möglich. Wer für die Tage bis einschließlich 27. Juni buchen möchte, hat noch die Auswahl zwischen den beiden Badezeiten von 9 bis 14 Uhr und von 15 bis 20 Uhr. Für eine Buchung ab 28. Juni gibt es dann die ganztägige Badeschicht.

Nach erfolgreicher Registrierung erhält man einen QR-Code, der ebenso wie die Bestätigungsmail unbedingt zum Freibad mitzunehmen ist! Die Anmeldung gilt bis 27. Juni für die gebuchte "Schicht" und ab 28. Juni für den gebuchten Tag. Die Bezahlung ist nur an der Freibadkasse möglich. Nachdem der QR-Code eingelesen und die Anmeldung bestätigt worden ist, bezahlt der Badegast den Eintrittspreis (Tageskarte für Erwachsene: vier Euro, Tageskarte für Kinder- und Jugendliche unter 18 Jahren: 2,50 Euro) und wird eingelassen. Saison- und Mehrfachkarten sind gültig: Beim Vorlegen des QR-Codes an der Kasse können die Saison- und Mehrfachkarten für die Bezahlung genutzt werden.

Wer keinen Internetanschluss hat, kann sich täglich von 14 bis 17 Uhr über die Telefonnummer 0 15 22 / 42 22.968 an den Seniorenbeirat wenden. Dieser bucht den Eintritt und schickt den QR-Code an die Rathaus-Pforte. Dort kann der Buchungscode abgeholt werden. Zur Entlastung der Ehrenamtlichen sollte dieser Service aber nur dann in Anspruch genommen werden, wenn Angehörige nicht mit ihrem Internetzugang helfen können.

Zwar sind die Corona-Maßnahmen gelockert worden (Eintritt ohne Test, keine Maskenpflicht auf der Liegewiese und in den Nassbereichen). Dennoch bittet die Verwaltung die Badegäste um ein vernünftiges, dem Pandemierisiko angemessenes Verhalten im Freibad. Attraktionen wie die Schwalldusche, Wanddüsen und der Wellenbetrieb bleiben geschlossen.