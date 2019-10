Plankstadt. (RNZ) Bald dreht sich in Plankstadt wieder das Karussell: Es gibt Süßes, flotte Touren mit dem Autoscooter, und viele Aktionsspiele an unterschiedlichen Ständen laden zum Mitmachen ein. Von Samstag bis Dienstag, 19. bis 22. Oktober, wird der Fest- zum Rummelplatz.

Eine zünftige Eröffnung versprechen Gemeinde und Plankstadter Carneval Club (PCC) für Samstag um 15 Uhr. Die Kerweschlumbel als Insignium der Kirchweih im Dorf zieht ein, wird getauft und erlebt, wie das Traditionsfest von Bürgermeister Nils Drescher und PCC-Chef Hans-Peter Rossrucker offiziell eröffnet wird. "Feiern Sie mit, halten wir die Tradition hoch", so Nils Drescher. Rossrucker betont, dass der PCC auch in Zukunft die "Kerb im Dorf" lebendig halten wird und dass es zur Eröffnung eine Überraschung gibt, mit der wohl keiner rechnet. Rummelplatz-Beschicker Stefan Bunk verspricht ein buntes Allerlei aus Fahrgeschäften, Süßwaren, Imbiss, Pfeilwerfen und Schießbude. "Es wird ein schöner Rummelplatz, wir freuen uns auf viele Besucher."

Am Kerwemontag warten örtliche Lokale zum Frühschoppen mit speziellen Essensangeboten auf. Auch das Rathausteam kehrt ein, weshalb die Verwaltung am 21. Oktober nur bis 12 Uhr geöffnet ist. Am Dienstagabend zieht der Trauerzug mit der Kerweschlumbel in die Gänsweid, wo die Kerwe in Rauch aufgeht.