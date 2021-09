Plankstadt. (hab) Nach dem Antoniusquartier steht in Plankstadt das nächste Baugebiet am Start. Am vergangenen Freitag erfolgte der symbolische Spatenstich am Nordrand der Gemeinde für das Neubaugebiet "Kantstraße Nord". Die Erschließungsarbeiten werden von der MVV Regioplan GmbH, einer Tochtergesellschaft der Mannheimer MVV Energie AG, ausgeführt. 93 Wohneinheiten sollen auf 2,5 Hektar Wohnbaufläche entstehen.

Der Blick vom Ortsrand reicht ungehindert bis zum Heidelberger Königstuhl hinüber. "Eine Premiumlage", sagt Bürgermeister Nils Drescher und macht damit noch einmal ein wenig Werbung für das Neubaugebiet. Obwohl das gar nicht nötig ist, denn die Resonanz auf den Verkauf der Baugrundstücke ist groß. Mehr als 300 Anfragen habe man bereits vorliegen, sagt Drescher. Zwischen 200 und 300 Menschen werden dort in zwei Jahren wohnen, schätzt Alexander Kuhn, Geschäftsführer der MVV Regioplan.

Der extrem hohe Bedarf an Wohnraum in Plankstadt ist seit Jahren bekannt. "Viele Menschen wollen gerne Plänkschder werden, aber können es nicht, weil es zu wenig Wohnraum gibt", sagt der Bürgermeister. Die Nachfrage könne man nicht steuern, das Angebot aber schon. Aus diesem Grund hatte der Gemeinderat dem Neubaugebiet vor vier Jahren in dieser Form zugestimmt. Doch das Baugebiet beschäftige die Gemeindeverwaltung bereits seit vier Jahrzehnten, so Drescher. Denn im Flächennutzungsplan sei es als solches ausgewiesen.

Man habe die Grundstücke so klein wie möglich gewählt, um möglichst viel Wohnraum schaffen zu können. Insgesamt 27 Grundstücke für Einzelhäuser, 30 Grundstücke für Doppelhaushälften, vier Reihenhausgrundstücke und drei Grundstücke für Geschosswohnungsbauten werden bis Mitte 2022 von der MVV erschlossen. Dabei wird auch auf die digitale Infrastruktur geachtet. Zudem soll es ein Regenrückhalte- und Entwässerungssystem geben, das den Regen auf der Straße in Richtung Norden ableitet, um den zunehmend unberechenbarer werdenden Regenereignissen gewachsen zu sein. Die Gemeinde wird außerdem den Ausbau einer Elektro-Ladeinfrastruk-tur unterstützen.

Alle Grundstücke im Baugebiet gehören der Gemeinde. Die Vermarktung ist quasi ein Selbstläufer. Im Oktober solle die Vermarktung der ersten von vier Grundstückstranchen beginnen, erklärt der Bürgermeister. Mit dem Ende der Erschließungsarbeiten rechnet Kuhn Mitte 2022. Man werde 25 neue Schächte, zahlreiche Kanäle sowie 885 Meter Wasserleitungen anlegen und mehr als 5000 Quadratmeter Pflaster verlegen. "Analog zum Antoniusquartier erhalten die Straßen als Mischverkehrsstraßen eine wertige Pflasterung", so Kuhn.

Die vorgesehenen Beregnungsleitungen mit einer Länge von 600 Metern für die Bewässerung der Grünflächen nutzten das Grundwasser, das direkt aus Brunnen entnommen werde. Dann könnten die Grundstücke an die ersten Eigentümer übergeben werden. Der folgende Hochbau – egal ob unterkellert oder auf einer Betonplatte, egal ob Fertighaus oder nicht – könne dann beginnen. Es sei damit zu rechnen, dass in der ersten Jahreshälfte 2023 die ersten Familien einziehen können, sagt der MVV-Manager.