Von Armin Guzy

Bad Wimpfen. Rund 150 Beamte von Zoll und Polizei haben gestern Vormittag die Personalien und Arbeitspapiere von annähernd 300 Arbeitern auf der Baustelle für die neue Deutschlandzentrale des Discounters Lidl in Bad-Wimpfen überprüft. Die logistisch äußerst aufwendige Großkontrolle war offenbar wochenlang vorbereitet worden. Zoll-Pressesprecher Marcel Schröder sprach dennoch von einer Routinekontrolle und gab an, man habe einen genehmigungspflichtigen Werkvertrag einer vor Ort agierenden ausländischen Baufirma nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz geprüft. Dazu sei die Behörde verpflichtet.

Dabei wurden auch die Arbeitspapiere aller weiteren Arbeitnehmer der insgesamt 17 Betriebe auf Grundlage des Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetzes unter die Lupe genommen. Den personalstarken Einsatz begründet Schröder mit der Zielvorgabe, "eine für beide Seiten schnelle Abarbeitung" zu gewährleisten, um die Baustelle nicht zu lange lahmzulegen. Kontrollschwerpunkte waren die gesetzliche Meldepflicht zur Sozialversicherung, die Einhaltung der Mindestlohnvorschriften und der aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen der Arbeitnehmer, die auf der Baustelle eingesetzt werden.

Neben 85 Beamten des Heilbronner Hauptzollamtes waren 55 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit aus den Hauptämtern Stuttgart und Karlsruhe vor Ort. Außerdem etliche Vollzugskräfte, sechs Polizeistreifen und zwei Polizeihundeführer. Über Ergebnisse war gestern noch nichts zu erfahren. Die Fälle würden laut Schröder nun weiterbearbeitet. Dabei sollen auch Geschäftsunterlagen näher geprüft werden.

Die neue Lidl-Deutschlandzentrale gilt als eines der größten privaten Bauvorhaben in Süddeutschland. Ende 2019 sollen hier 1000 Mitarbeiter aus dem bisherigen Hauptsitz in Neckarsulm einziehen. Insgesamt werden in Bad Wimpfen rund 1700 Mitarbeiter tätig sein, darunter zahlreiche Manager des Handelsriesen.

Erst in der vergangenen Woche hatte der Stuttgarter Bezirksverband der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) intensivere Kontrollen auf Baustellen im Landkreis Heilbronn gefordert. Der Bilanz der IG zufolge hätten Baufirmen den Staat im ersten Halbjahr 2018 durch Schwarzarbeit und Lohn-Prellerei um 2,3 Millionen Euro gebracht.

Auf RNZ-Anfrage wollte ein Lidl-Sprecher die Aktion der Behörden nicht dramatisieren: "Kontrollen in dieser Form werden regelmäßig durchgeführt, so auch bei uns. Wir unterstützen die Arbeit der Behörden vor Ort vollumfänglich". Umfang und Zeitpunkt der Kontrolle würden im Ermessen der zuständigen Behörde liegen. Weiter äußern wolle man sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, so der Sprecher.