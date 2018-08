Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Es ist eine Zahl, die äußerst erschreckend klingt und Schlimmes vermuten lässt: Im Rhein-Neckar-Kreis hat es im vergangenen Jahr nach bisher vorliegenden Informationen über 400 Gefährdungsmeldungen beziehungsweise Kindesschutzverfahren gegeben. Statistisch gesehen waren Kinder quasi täglich irgendwo im Landkreis einer - wie auch immer gearteten - Gefahr ausgesetzt. Auch schlimm: Die Verdachtsfälle sind erneut kräftig angestiegen. So wurden im Jahr 2016 insgesamt 269 Kindesschutzverfahren eingeleitet - 2015 waren es 226 gewesen.

Bei den im vergangenen Jahr als gefährdet gemeldeten Kindern und Jugendlichen konnte das Jugendamt für 124 nach der sogenannten Risikoeinschätzung Entwarnung geben. Bei weiteren 139 Kindern und Jugendlichen ergab die Prüfung laut Mitteilung des Jugendamts zwar keine akute Gefährdung, aber Beratungs- und Unterstützungsbedarf.

Eine mittelfristige Kindeswohlgefährdung durch psychische oder physische Schädigungen ließen die Alarmglocken der Kinderschützer in 87 Fällen schrillen, hier waren bereits Maßnahmen erforderlich, die vom Jugendamt kontrolliert werden. Bei 39 Minderjährigen zeigte die Gefährdungsskala nach der Überprüfung "rot" für die akute und unmittelbare Gefährdung eines Kindes an. Hier musste sofort gehandelt werden.

Aber was heißt "sofort gehandelt"? "Dann steht eine Inobhutnahme durch das Jugendamt an", erläutert Stefanie Braner-Pöltl, stellvertretende Leiterin des Jugendamts, gegenüber der RNZ. Das bedeutet, dass die Kinder zumindest vorübergehend aus ihrer Familie genommen werden. Diese kommen dann entweder in einer Jugendhilfeeinrichtung oder bei "Bereitschaftspflegefamilien" unter. "Diesen speziellen ,Eltern‘ ist bewusst, dass das betroffene Kind nur ein paar Wochen bei ihnen ist", erläutert Braner-Pöltl. Anschließend müsse dann geklärt werden, ob das Kind wieder in seine ursprüngliche Familie zurückkehren könne. Dies werde eingehend geprüft. Schwere Fälle müssten dann von einem Familiengericht - unter anderem in Heidelberg, Weinheim oder Sinsheim - entschieden werden.

Und wann herrscht "Gefährdungsstufe rot"? Dies sei beispielsweise bei einem Säugling der Fall, um den sich kaum beziehungsweise gar nicht gekümmert werde, sagt Braner-Pöltl. Ein unterversorgtes Baby könne sehr schnell austrocknen, deshalb müsse in einem solchen Fall sofort eingegriffen werden. Besondere Eile sei selbstverständlich auch in Fällen von körperlicher Gewalt oder bei einem etwaigen sexuellem Missbrauch geboten. Aber auch wenn ein Kind wochenlang in der Schule fehle, kontaktiere man die Familie und schaue genau hin, warum dies der Fall sei.

2017 ist die Zahl der Gefährdungsmeldungen beziehungsweise Kindesschutzverfahren im Vergleich zu den Vorjahren, wie bereits erwähnt, stark angestiegen. Und diese Entwicklung sehe man mit Sorge, schreibt Jugendamtsleiterin Susanne Keppler. Bei dieser Bilanz gebe es aus Sicht des Jugendamtes aber auch einen positiven Aspekt. Jede Meldung sei ein Indiz dafür, dass die Öffentlichkeit wachsam sei und hinschaue. Kinderschutz werde mehr und mehr als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen.

Das Vertrauen in das Jugendamt als Schutzbehörde sei gewachsen, hat die Jugendamtsleiterin festgestellt. "Wir warten nicht ab, sondern strecken die Fühler aus und setzen auf die frühe Wahrnehmung von Alarmsignalen", schreibt sie in der Mitteilung der Behörde. Viele Meldungen würden auch aus Schulen, Krankenhäusern, von der Polizei oder Ärzten kommen. Seit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes seien viele Berufsgruppen dem Schutz des Kindes verpflichtet worden. "Agieren geht vor Reagieren", laute der Leitgedanke im Kindesschutz beim Rhein-Neckar-Kreis. Sobald eine Meldung eintreffe, erfolge eine Risikoüberprüfung.

Je nach Ergebnis der durchgeführten Prüfung und Einschätzung der Fachkräfte würden dann Maßnahmen eingeleitet: Diese reichen von der Erziehungsberatung, Stärkung der Elternkompetenzen über ambulanten Hilfen für die Familie bis hin zur besagten Inobhutnahme.