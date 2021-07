Heidelberg. (hol) 18 Euro kostete den Staat bislang jedes Impfzertifikat, das Apotheken nachträglich ausstellen. Dabei gäbe es theoretisch eine günstigere Alternative: Die Impfzentren, in denen die Impfung stattgefunden hat, könnten problemlos auch nachträglich die passenden QR-Codes erstellen. Das bestätigte das Landessozialministerium in Stuttgart am Dienstag auf RNZ-Anfrage.

Wie jedoch Leser berichteten, ist dies den Zentren in der Praxis untersagt. "In den Impfzentren soll in erster Linie geimpft werden", erklärte dazu ein Ministeriumssprecher. "Es soll letztlich vermieden werden, dass zu viele verschiedene Prozesse in den Impfzentren parallel ablaufen, die einen enormen administrativen Zusatzaufwand bedeuten würden." Allerdings herrscht in vielen Zentren derzeit nur wenig Betrieb. Wie das Ministerium erklärte, beläuft sich die landesweite Auslastung auf nur etwa 30 Prozent. Warum bei diesem geringen Andrang das Ausstellen von Impfzertifikaten nicht möglich ist, dazu äußerte sich das Ministerium nicht.

Das digitale Impfzertifikat war vor sechs Wochen gestartet. Es besteht aus einem QR-Code pro Dosis, der in die Corona-Warn-App oder die App "CovPass" eingelesen wird, Seither stellen die Impfzentren die Codes gleich vor Ort aus. Wer vor dem 14. Juni beide Impfungen in einem Impfzentrum bekam, soll die Zertifikate per Post erhalten. Bislang wurden rund 2,1 Millionen solcher Briefe verschickt, so das Ministerium. Die übrigen rund 400.000 würden im Laufe dieser Woche zugestellt, sagte der Sprecher. "Der gelbe Impfpass behält weiterhin uneingeschränkt seine Gültigkeit, weshalb grundsätzlich kein Nachteil entsteht", betonte er.

Die Vergabe in Apotheken ist seit vergangener Woche wegen einer Sicherheitslücke im Zugangssystem gestoppt. Entgegen der Ankündigung, dass das System in dieser Woche schrittweise wieder starten würde, war das Problem laut Apothekenverband am Dienstag noch nicht gelöst.