Von Anna Manceron

Plankstadt. Annette Fahrbach und Katrin Hechler sitzen im Foyer des Gemeindezentrums. Die beiden Plankstädterinnen haben zwei der begehrten blauen Zettel ergattert, die ihnen eine Schutzimpfung gegen Covid-19 mit dem Vakzin der Firma Biontech garantieren. Bei der vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises angebotenen Impfaktion am Donnerstag stehen insgesamt rund 110 Dosen zur Verfügung. Verimpft werden die Vakzine der Hersteller Biontech, Moderna und Johnson & Johnson. Das mobile Impfteam besteht unter anderem aus einem Arzt, einer medizinischen Angestellten und Mitarbeitern des Gesundheitsamts, die für den Papierkram zuständig sind.

Welchen Impfstoff sie bekommen, entscheiden die Impflinge in Absprache mit dem Arzt. Die meisten wollen ihren Impfschutz mit einer dritten Dosis, der sogenannten Booster-Impfung, auffrischen. "Für diese Impfungen werden nur die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna verwendet", erklärt Bernhard Müller von der Gemeindeverwaltung. Er ist an diesem Tag dafür zuständig, dass die Impfaktion reibungslos über die Bühne geht. Gemeinsam mit seiner Kollegin Anneliese Strottner kümmert er sich um die Wartenden und teilt nummerierte Zettel aus.

Nach den langen Warteschlangen und dem großen Frust bei mehreren Impfaktionen in der vergangenen Woche, lenken die Verantwortlichen nun um. Damit niemand umsonst stundenlang draußen in der Kälte steht, haben die Mitarbeiter der Gemeinde im Foyer und Keller des Gemeindezentrums Stühle für die Wartenden aufgestellt. Diese erhalten einen Zettel mit einer Nummer und dem Namen des Vakzins. Der Impfstoff von Biontech ist besonders begehrt und eine halbe Stunde nach Beginn der Aktion sozusagen "ausverkauft". Bernhard Müller hat kurzerhand nachbestellt und wartet nun auf die neue Lieferung. Immerhin geht die Impfaktion noch bis 18.30 Uhr.

Wie rund 95 Prozent der Wartenden wollen auch Annette Fahrbach und Katrin Hechler ihren Impfschutz auffrischen lassen. "Ich will den kompletten Schutz haben und damit auch die anderen schützen", sagt Fahrbach und lobt die Idee des Gesundheitsamts mit den nummerierten Kärtchen. "Die Impfaktion hier ist sehr gut organisiert", betont die 51-Jährige. "So ist klar, wer drankommt, und niemand muss umsonst in der Kälte stehen." Von einer ähnlichen Erfahrung berichtet die 78-jährige Gerlinde Konrad aus Schwetzingen. Bei der Impfaktion am vergangenen Donnerstag im Palais Hirsch hätten bereits 40 Minuten vor Beginn mindestens 80 Menschen draußen in der Warteschlange gestanden. "Das war überhaupt nicht organisiert", schimpft die Seniorin. Bei der Aktion in Plankstadt sei das ganz anders. "Ich finde es toll, wie die das hier machen."

Ein Stockwerk tiefer, im Keller des Gemeindezentrums, ist die Stimmung nicht ganz so rosig. Hier warten deutlich mehr Impfwillige als oben im Foyer. Ein paar von ihnen haben noch keinen Zettel bekommen. Barbara Knerr und ihr Mann überlegen, ob sie weiter warten sollen. Die beiden haben ihre Mittagspause genutzt und sind für eine Booster-Impfung hergekommen. "Wir sind jetzt seit über einer Stunde da und haben immer noch keine Nummer", erzählt Knerr ungeduldig. "Es wäre besser, man hätte die Zettel gleich am Eingang verteilt. Dann wüssten wir jetzt wenigstens, ob und wann wir drankommen." Anneliese Strottner versucht, sie zu besänftigen: "Alle, die jetzt hier sind, kommen auch dran."

Eine halbe Stunde später sind alle Teilnehmer mit Zetteln versorgt, und auch der Biontech-Nachschub ist angekommen. Dass sich unter den Wartenden im Untergeschoss der Unmut breitmacht, bringt Strottner nicht aus der Fassung. In einer solchen Situation reagierten Menschen eben unterschiedlich. "Manche sind dankbar, andere wiederum haben Angst, dass sie nicht drankommen", sagt sie. Um 14.15 Uhr sind 100 von 110 Zetteln vergeben. 31 Menschen haben den begehrten Piks bereits erhalten. Sorge, dass er auf einem Impfstoff sitzen bleiben könnte, hat Bernhard Müller keine. "Da wird definitiv nichts liegen bleiben."