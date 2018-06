Von Rolf Kienle

Ludwigshafen. Beeilen wir uns; wir haben ja nicht ewig Zeit. So ungefähr könnte man die kleine und ziemlich flotte Liebeserklärung an die Metropolregion auffassen. In ihrem nicht einmal drei Minuten langen und modern gedrehten Videoclip "Feel Rhein-Neckar" drücken die Filmemacher der Ludwigshafener Agentur Northwind-Visuals deshalb ordentlich auf die Tube.

Im teilweise atemberaubenden Zeitraffer geht‘s von den Südpfälzer Bergen über Ludwigshafen, Worms, Speyer, Mannheim und Heidelberg zu den attraktivsten Plätzen des Rhein-Neckar-Raumes, und die Filmemacher lassen dabei kaum etwas aus. Ihre Botschaft: Seht her, so schön ist diese Region!

Unglaublich schnell fand "Feel Rhein-Neckar" denn auch seine Fans. "Wir haben nach knapp vier Wochen schon 150.000 Abrufe im Internet", sagt Agenturchef Oliver Hoffmann, der den Imagefilm jetzt in Heidelberg präsentierte. Es ist kein Low-Budget-Film, sondern ein Null-Euro-Budget-Film, beschreibt Hoffmann. Kosten entstanden nicht, weil alle Mitarbeiter der Agentur irgendwann mal mit der Herstellung des Videos beschäftigt waren: "Wir kommen alle aus dieser Region; Speyer, Frankenthal, Mannheim, Schriesheim und so weiter."

Das machte es leichter, die landschaftlichen Höhepunkte filmisch festzuhalten. Dass das Unternehmen dennoch fast ein Jahr dauerte, ist der Tatsache geschuldet, dass es gewissermaßen nebenbei gestemmt werden musste. Außerdem setzte man vor allem auf Luftaufnahmen. Die Kameradrohne war im Dauereinsatz, was im Voraus nach entsprechenden Genehmigungen verlangt. Und das dauert eben.

Die Ansprüche waren ohnehin hoch: Wer schöne Aufnahmen aus den Südpfälzer Kletterbergen mitbringen will, braucht optimales Wetter. Da kam es häufiger vor, dass zwei der Filmemacher in der Nacht ihr Quartier am Trifels bezogen, um die ersten Sonnenstrahlen am frühen Morgen einzufangen, dann aber unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten, weil sich Wolken einmischten.

Die äußeren Bedingungen waren auch bei den Aufnahmen im Mannheimer Luisenpark, wo man eine Gondoletta-Tour drehte und dem Koch im Restaurant des Fernmeldeturms in die Töpfe guckte, oder bei der Schifffahrt durch Heidelberg inklusive Schlossbeleuchtung von Wichtigkeit.

Da stellt sich die Frage, wofür die Agenturleute ihren derart aufwendigen Film eigentlich gedreht haben. Aus reiner Liebe zur Region? Ja, aber nicht nur, erklärt Oliver Hoffmann. Sie bieten ihren Imagefilm jedem an, ihn honorarfrei für seine Zwecke zu nutzen. Die Metropolregion Rhein-Neckar hat ihn bereits auf ihre Seite gestellt.

Natürlich streben die Macher von "Feel Rhein-Neckar" wirtschaftlichen Erfolg an. Sie sind sicher, dass sie mit ihrem Produkt auf sich aufmerksam gemacht haben. Die hohe Klickrate im Internet deutet darauf hin, zumal die Resonanz durchweg positiv ist. "Wir hätten auch Busse bedrucken können, aber wir haben diese andere Möglichkeit der Eigenwerbung genutzt", sagte Oliver Hoffmann.

Bisher habe sich "leider noch nichts stichfestes ergeben", sagt sein Kollege Alexander Oettinger, "wir sind aber bereits in Gesprächen mit einigen Interessenten, die aufgrund des Filmes auf uns aufmerksam geworden sind." Rund 200 Image- und Erklärfilme produzieren sie bereits pro Jahr.