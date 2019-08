Das Wrack eines Mazda steht an der Unfallstelle. Ein 18-Jähriger hatte mit seinem Auto eine Frau totgefahren und deren Sohn schwer verletzt. Foto: Jürgen Mahnke

Heppenheim. (mpt) Sie waren auf dem Weg nach Süden, um Silvester mit Freunden zu verbringen. Doch der kurze Zwischenstopp einer Düsseldorfer Familie auf dem Heppenheimer Parkplatz "Fuchsbuckel" endete in einer Tragödie. Ein junger Fahrer floh zeitgleich auf der Autobahn vor der Polizei und raste am späten Nachmittag des 30. Dezember 2018 in den abgestellten Mazda.

Die 39-jährige Mutter starb noch am Unfallort, ihr zehnjähriger Sohn wurde schwer verletzt. Nun muss sich der 18-jährige Täter aus Groß-Bieberau gleich wegen mehrerer Delikte vor dem Darmstädter Landgericht verantworten.

Neben den Straftaten wie Fahren ohne Führerschein, Urkundenfälschung, gefährlicher Körperverletzung und Eingriff in den Straßenverkehr steht der Angeklagte wegen Mord vor Gericht. Auch ein möglicher Suizidversuch muss beim Prozess von der Staatsanwaltschaft erörtert werden.

Wie ein Kfz-Gutachter am vierten Verhandlungstag erklärte, deuten die Spuren am Unfallort auf ein reflexartiges Rumreißen des Steuers und kein absichtliches Hineinrasen hin. Nachdem der Autobahn-Raser mit Tempo 180 auf der A 5 der Zivilstreife zu entkommen versuchte, bog er mit knapp 150 Stundenkilometern überraschend in den kleinen Rastplatz ein, riss das Lenkrad herum, um nicht aus der Parkbucht zu fliegen - und prallte wohl mit immer noch 110 Stundenkilometern auf das Fahrzeug mit Düsseldorfer Kennzeichen. Durch die Aufprallwucht sei noch ein weiterer, fahrerloser Pkw nach vorne gestoßen und schwer beschädigt worden.

Einem psychiatrischen Gutachten zufolge zeigte sich der Täter nach seinen Straftaten in der Vergangenheit wenig einsichtig. Bereits eine Woche vor dem verheerenden Unfall wurde der 18-Jährige von der Polizei angehalten: ohne Führerschein, aber mit gefälschten Kennzeichen und Fahrzeugpapieren.

Die drohende Strafe hielt ihn jedoch nicht davon ab, einen Tag vor der Silvesternacht aufs Neue ins Auto zu steigen. Ob der Angeklagte tatsächlich Selbstmordgedanken hegte, kann auch der Gutachter nicht abschließend beantworten. Der Prozess wird am heutigen Mittwoch, 21. August, fortgesetzt.