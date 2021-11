Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Der Wald ist ein Refugium für viele Tierarten, Sehnsuchtsort für Naturliebhaber und Erholungssuchende vom digitalisierten Alltag, aber auch ein Wirtschaftsraum, in dem die nachwachsende Ressource Holz geerntet wird. Immer wieder wird den Menschen vor Augen geführt, weshalb das Abholzen der Regenwälder in Südamerika, dem tropischen Asien und Afrika oder im größten zusammenhängenden Waldgebiet der Erde in Sibirien katastrophale Folgen für das Weltklima haben wird. Doch auch im Hockenheimer Staatswald, dem Revier von Förster Andreas Kolb, wummern seit 14 Tagen die Kettensägen. "Muss das sein?", fragen sich die Spaziergänger.

"Ja, das muss sein", betont Kolb bei einem Vor-Ort-Termin an der langen, stillgelegten Geraden in Richtung Ostkurve des alten Hockenheimrings. Natürlich gebe es auch wirtschaftliche Gründe, warum das Holz genutzt werde, aber das sei nicht der Hauptgrund. Die abgestorbenen Bäume müssen raus, damit sich der Wald verjüngen kann, soweit er das noch aus eigener Kraft schafft. Zudem braucht es Platz für Aufforstungen – mit anderen Baumarten als denen, die im Hockenheimer Hardtwald gegenwärtig vorzufinden sind.

Christoph Weihrauch von Forst BW und Revierförster Andreas Kolb (mit Hund Lore) begutachten eine Kiefer. Foto: Lenhardt

Die "Klassiker" dort sind die Kiefer und die Buche, durchsetzt mit einzelnen Douglasien und ganz selten mit der einen oder anderen Fichte. Gerade die Kiefern und Buchen haben unter den trockenen Sommern 2018 bis 2020 gelitten. "Und vor allem unter der zunehmenden Hitze in den Sommern", erklärt Christoph Weihrauch, Geschäftsbereichsleiter für Waldnaturschutz bei Forst BW. Zuständig ist er für den Forstbezirk Hardtwald, der 3500 Hektar umfasst und damit der zweitgrößte in Baden-Württemberg ist. Darin finden sich sogenannte Schon-, Erholungs- und Bannwälder, in die forstwirtschaftlich überhaupt nicht eingegriffen wird.

Unweit der Stelle, wo die Forstarbeiter mit ihrer Kettensäge unterwegs sind, liegen die gefällten Stämme quer über den Waldweg, fertig für den Abtransport in ein Sägewerk. Der Weg ist mit einem Banner abgesperrt, auf dem darauf hingewiesen wird, dass das Betreten verboten ist und unter Strafe steht. Im Bereich des Hockenheimrings sollen die Durchforstungsarbeiten noch bis zum Beginn der nächsten Vegetationsperiode fortgesetzt werden.

"Wir sind Getriebene vom Absterbeprozess der Bäume", betont Kolb. Als "Katastrophenwirtschaft" bezeichnet Weihrauch das, was in den Wäldern geschieht. Es gehe darum, das Holz zu retten, bevor es vermodert, und das darin gespeicherte CO2 festzuhalten, indem man aus dem Holz langlebige Produkte wie Möbel oder Dachstühle herstellt. Derzeit erholen sich die Holzpreise, weiß Weihrauch. Ein großer Teil des eingeschlagenen Holzes landet auch in Öfen als Holzpellets oder Holzhackschnitzel. Dort ersetzt es fossile Brennstoffe und trägt auf diese Weise zur Reduzierung von CO2 bei. Ein kleinerer Teil wandert in die Verpackungsindustrie und in Fabriken zur Spanholz-Herstellung. Viele Kiefern sind massiv von Mistelparasiten befallen. Die Kronen sind licht, sie tragen teilweise nur noch Nadeln eines einzigen Jahres, und die Buchen haben keine Seitenäste in den lichten Kronen. Solche Bäume sterben unweigerlich ab. Probleme bei der Neupflanzung bereitet neben der Trockenheit der Maikäfer. Die Engerlinge sind im Waldboden weit verbreitet. In Hockenheim hat man bis zu 15 Engerlinge pro Quadratmeter gefunden.

An einigen Stellen im Wald funktioniert die Naturverjüngung noch mit Hilfe von Samen, die von den Bäumen herabfallen. Wo es geht, wird dieser Prozess vom Forst durch zusätzliche Anpflanzungen unterstützt. Die Experten bevorzugen dabei als Alternativen trockenresistente Trauben- oder Stileichen und wollen damit einen Waldumbau in Gang setzen. Doch der braucht Zeit. "Die Forstbehörden müssen heute Entscheidungen treffen, die sich unter Umständen erst in 50, 100 oder 200 Jahren bewähren müssen", erklärt Weihrauch.