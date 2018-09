Von Wolfgang Brück

Charkiw. Keine Zwischenfälle hätten sich bei der Champions League-Premiere der TSG Hoffenheim in Charkiw ereignet. So berichteten wir in unserer Samstag-Kolumne "Sportsleute" im Beitrag "Rudis Reisen". Zu früh gefreut. Wie sich jetzt herausstellte, sahen sich die rund 130 Fans, die den Bundesligisten in die Ukraine begleiteten, Angriffen ausgesetzt. Das trübte die Freude über das respektable 2:2-Unentschieden gegen Schachtar Donezk.

Auf Anfrage der RNZ erklärte Carsten Lindwurm: "Unsere Leute hatten Angst. Teilweise war die Situation bedrohlich." Der Leiter der Abteilung Fan-Betreuung warf den örtlichen Sicherheits-Behörden vor, die deutschen Gäste nicht ausreichend geschützt zu haben. "Die Polizisten standen oft nur daneben, sie hätten entschlossener eingreifen müssen", sagte der 34-jährige Wahl-Mannheimer.

Dabei lief für Rudi Ebner und seine Freunde Gerhard Ewald aus Neidenstein sowie Norbert Schell und Hans-Joachim Wettstein aus Tiefenbach zunächst alles nach Plan. Das Vier-Sterne-Hotel, das man zum Super-Schnäppchen-Preis von 39,80 Euro für zwei Übernachtungen gebucht hatte, schickte sogar ein Taxi an den Flughafen. Dass beim Frühstück nur die erste Tasse Kaffee kostenlos war und für jede weitere 40 Cent auf den Tisch des Hauses gelegt werden mussten, konnte die gute Laune der Sparfüchse nicht verderben.

Doch schon der anschließende Stadtbummel in der 1,4 Millionen Einwohner-Metropole war alles andere als ein Kaffeekränzchen. Norbert Schell und Gerhard Ewald wurden die Fan-Schals, die sie um Hals und Bauch gebunden hatten, mit Gewalt entrissen. Carsten Lindwurm bestätigte: "Unsere Schals waren ein begehrtes Objekt. Es wurde auch versucht, an Taschen zu kommen." Zum Glück gab es auch erfreuliche Begegnungen. Rudi Ebner: "Wir haben hilfsbereite und freundliche Menschen getroffen."

So richtig heftig wurde es nach dem Spiel. Denn die versprochenen Taxis in unmittelbarer Stadionnähe waren nicht da. "Plötzlich waren wir von etwa 30 Hooligans umzingelt", berichtet Rudi Ebner, "Männer in dunkler Kleidung, manche mit Glatzen und Tattoos. Wir hatten Angst."

Zielscheibe von Hooligans

Eine Frau wurde zu Boden gerissen. Ihr Begleiter warf sich auf sie, um sie vor den Angriffen zu schützen. Ebner: "Die hatten es nicht nur auf unsere Fanschals, sondern auch auf Geld und Handys abgesehen." Die zwei Polizistinnen, die als Begleitschutz mitgelaufen waren, erwiesen sich als wenig hilfreich. Sie setzten zwar Pfefferspray ein - doch davon hätten die flüchtenden Hoffenheimer mindestens so viel abbekommen wie die Angreifer, so der 62-jährige Pharmareferent aus Rohrbach bei Sinsheim.

Von einem Fan, der in einem anderen Hotel untergebracht war, gab es am nächsten Tag eine weitere Horrorgeschichte. Gleich drei Gruppen von Hooligans seien aufmarschiert und hätten die deutschen Gäste aufgefordert, sich mit ihnen zu prügeln. Man verzichtete dankend.

Der Hintergrund: Der ukrainische Fußball blutet aus, mangels Geldgeber wird die Liga immer schwächer. Hooligans, die sich bislang gegenseitig bekriegten, haben sich zusammengeschlossen und einen neuen Feind ausgemacht: Besucher aus dem Ausland.

Die TSG Hoffenheim, so Carsten Lindwurm, werde die Vorfälle in einem Bericht zusammenfassen und an den europäischen Fußballverband schicken. "Man weiß ja, dass in Osteuropa die Sitten rauer sind, aber es kann nicht sein, dass unsere Anhänger um ihre Gesundheit und ihr Eigentum fürchten müssen", erklärt der Fan-Beauftragte.

Für Ebner, der seit zwanzig Jahren den Verein begleitet, schon dabei war, als "Hoffe" noch in Eppingen und Heilbronn spielte und bis heute kaum ein Heimspiel versäumt hat, stellten die Erfahrungen in der Ukraine eine "neue Dimension" dar.

Gleichwohl ist es keine Frage, dass er weiterhin seiner TSG Hoffenheim die Treue hält. Die Reise nach Manchester ist schon gebucht, noch unsicher sind sich die Freunde, ob sie nach Lyon mit dem Auto oder dem Hochgeschwindigkeitszug TGV fahren. "Allerdings wurden wir schon gewarnt, dass uns in Frankreich ähnliches widerfahren könnte", berichtet der Rohrbacher.

Übrigens, Schells Schal tauchte wieder auf: Eine Stunde später auf Instagram.