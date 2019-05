Bürgermeister und Rad-Aktivisten gaben in Hockenheim den Startschuss für das "Stadtradeln", das bis 7. Juni dauert. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Hockenheim. Der zehnjährige Lucas steht etwas abseits und wundert sich. Rund um die Bühne an der katholischen Kirche herrscht ziemlicher Trubel. Hockenheims Oberbürgermeister Dieter Gummer und der Erste Landesbeamte des Rhein-Neckar-Kreises, Joachim Bauer, sind gerade dabei, den Startschuss für das diesjährige "Stadtradeln" zu geben. Das Stadtfest, der traditionsreiche "Hockenheimer Mai", ist der Rahmen dafür. Und Lucas versteht den Wirbel nicht so ganz, nur um Menschen die Begeisterung für das Fahrrad näher zu bringen. Für ihn sind die Vorteile nämlich längst klar: "Mit dem Fahrrad geht alles besser".

Man sei schnell unterwegs, komme überall hin, und Spaß mache es auch noch: "Und es nützt der Umwelt". Fehlte nur noch die Gesundheit, und der Zehnjährige hätte sich neben die beiden Behördenvertreter auf die Bühne stellen können.

Denn Gummer und Bauer sagen zum Auftakt des dreiwöchigen Kilometerzählens für das Klima nahezu das gleiche wie der Junge. Umwelt- und Klimaschutz auf zwei Rädern ist also kinderleicht. Vielleicht machen deshalb auch so viele beim "Stadtradeln" mit. Bundesweit ist es die zwölfte Aktion, bei der das Klima-Bündnis die fahrradaktivste Kommune sucht.

Der Rhein-Neckar-Kreis ist zwar erst das zweite Mal dabei. Aber schon die Premiere im vergangenen Jahr sei ein Erfolg gewesen, so Bauer. 2018 nahmen 23 von 54 Kreiskommunen teil, dieses Jahr sind es bereits 35. Also rund die Hälfte mehr. Eine Resonanz, auf die man stolz sein könne, meint der Kreisvertreter. Abgesehen davon sind wieder viele Vereine, Firmen, Freizeitgruppen und Einzelradler dabei. Wer bis zum 7. Juni die meisten Kilometer einfährt, gewinnt.

Für Bauer geht es bei der Aktion vor allem um Bewusstsein und Aufmerksamkeit. Den Menschen solle klar werden, dass das Fahrrad das ideale Alltagsgefährt ist. Gerade auf der Kurzstrecke sei es ein Umweltplus und das Auto ein echter Klimakiller: "Ein kalter Motor verbraucht bis zu 30 Liter pro 100 Kilometer." Für das Klima zähle deshalb jeder Kilometer auf dem Rad, so Bauer. Er spricht sich für die kommunale Förderung des Radverkehrs aus. Der könne nur mit guter Infrastruktur funktionieren.

Hockenheim hat dafür gerade erst auf dem Messplatz eine "RadServiceStation" für kleinere Reparaturen eingeweiht und in direkter Nachbarschaft eine "E-Bike-Ladestation" eingerichtet. Darauf verweist Gummer gerne. Fahrradfahren müsse einfach und bequem gemacht werden, damit es als echte Mobilitätsalternative wahrgenommen werde. Diese hat für den Oberbürgermeister auch noch eine gesellschaftliche Funktion: Anders als beim Auto, würden sich die Menschen beim Fahrradfahren begegnen.

Es entstünden Gemeinschaftserlebnisse, die auf lange Sicht sogar den Zusammenhalt stärken könnten - wenn es gerade mal keinen Streit um Rücksichtslosigkeiten oder genommene Vorfahrten gibt. Die Teilnehmer am "Stadtradeln" dürften nach den Aktionswochen jedenfalls wieder Einiges zu erzählen haben. Es stimme schon, so Gummer, am Ende gebe es Gründe nur für das Fahrradfahren.

Info: Anmeldung für die Stadtradelaktion, die noch bis Freitag, 7. Juni geht, unter www.stadtradeln.de. Am Samstag, den 13. Juli, werden auf einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung im Rahmen des Altstadtfestes in Neckargemünd um 14 Uhr die besten Radler auf Landkreisebene geehrt.