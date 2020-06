Hockenheim. (RNZ) Kein mobiles Datenvolumen auf dem Smartphone zur Verfügung – und trotzdem schnell etwas im Internet nachschauen. Klingt widersprüchlich. Möglich macht es das kostenlose W-Lan der Stadt Hockenheim, das die Kommune in den vergangenen Wochen ausgebaut hat. Gäste, Besucher und Bürger haben nun die Möglichkeit, in einem Bereich rund um das Rathaus, die Fortuna-Kreuzung, den verkehrsberuhigten Bereich der Karlsruher Straße, der Zehntscheune bis hin zum "Brückenplätzchen" vor dem Gauß-Gymnasium das "WiFi4EU"-W-Lan zu nutzen. Auch am Bahnhofsvorplatz wurde kostenfreies W-Lan eingerichtet.

"Gerade in den vergangenen Wochen haben wir erlebt, wie wichtig digitaler Service und Erreichbarkeit sind. Viele unserer Einzelhändler, Firmen und Gastronomen konnten auf diesem Weg ihr Angebot den Kunden präsentieren", erklärt Oberbürgermeister Marcus Zeitler in einer Mitteilung. "Um diesen Service nutzen zu können, braucht man ein funktionierendes und stabiles Netz."

Ausgebaut wurde das öffentliche W-Lan-Netz mit Fördermitteln der Europäischen Kommission, um die sich die Stadt beworben hatte. Im Rahmen des Programms "WiFi4EU" erhalten Gemeinden Gutscheine im Wert von 15.000 Euro für die Installation von W-Lan-Hotspots. Eingerichtet wurde das öffentliche W-Lan in Hockenheim durch Smight, eine Geschäftseinheit des Energieversorgers EnBW, mit der Hockenheim bereits seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet.

Info: Wer das kostenlose, öffentliche W-Lan der Stadt Hockenheim nutzen möchte, wählt auf dem Smartphone das Netzwerk "WIFI4EU" aus und akzeptiert die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Anmeldeseite. Danach können die Nutzer im Mobilfunkstandard LTE surfen.