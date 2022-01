Von Stefan Hagen

Hockenheim/Rhein-Neckar. Die Besucherzahlen waren seit Ende November stark rückläufig – deshalb ist das Freizeitbad Aquadrom seit 1. Januar geschlossen. Vorerst wohl bis Ende März. Die Stadt Hockenheim nennt betriebswirtschaftliche Gründe. In den sozialen Medien wird seither heftig diskutiert. Viele User können nicht nachvollziehen, dass sie "ihr" Bad vorerst nicht mehr nutzen können. Es wird von "hausgemachten Gründen" gesprochen. "Dem müssen wir klar widersprechen", sagt Stadtsprecher Christian Stalf.

"Selbst ein Baby unter einem Jahr muss hier im kurzen Frühschwimmer Tarif drei Euro zahlen. Ist nicht mehr normal", beklagt sich ein User. "Die Eintrittspreise sind extrem in die Höhe gegangen. Wir waren vor Corona immer einmal im Monat im Aquadrom, ist uns aber echt zu teuer geworden. Sehr schade", bedauert ein anderer. "Wir waren die Jahre davor immer ein-, zweimal die Woche abends zum Schwimmen dort. Leider wurden die Öffnungszeiten auf 19 Uhr verkürzt, so dass man mit Job da nicht mehr hingehen konnte", nennt dieser nun "ehemalige" Gast den Grund, warum er das Aquadrom nicht mehr besucht. "Wir waren diesen Winter auch einmal dort, und da war das Wasser schon nicht so warm, wie man es von Hockenheim bisher gewohnt war", lautet eine weitere Meinung auf der Facebook-Seite der Rhein-Neckar-Zeitung.

"Die Statistiken in der Bäderbranche zeigen, dass fast keines der 6500 kommunalen Bäder in Deutschland kostendeckend arbeitet. 40 bis 60 Prozent der kommunal betriebenen Bäder sind in Gefahr, geschlossen zu werden", nennt Christian Stalf eingangs erst einmal Zahlen. Meistens werde nur rund ein Drittel der Kosten bei kommunalen Bädern durch Einnahmen gedeckt.

"Dann würde der Eintritt 30 Euro kosten"

Der Betrieb der Bäder sei also für fast jede Kommune ein "Zuschussgeschäft". "Da ist auch Hockenheim nicht außen vor", betont der Stadtsprecher. Vor diesem Hintergrund erschwere das Coronavirus nicht nur dem Aquadrom, sondern allen Bädern einen wirtschaftlichen Betrieb. Das könne man auch bei Google-Bewertungen und auf den sozialen Netzwerken anderer Bäder nachlesen.

"Das Virus hat die laufenden Betriebskosten in allen Bädern stark erhöht – auch bei uns", gibt Stalf zu bedenken. Dann nennt er einige Beispiele: "Aufgrund der Corona-Vorgaben dürfen weniger Gäste eingelassen werden, was zu einem geringeren Umsatz für das Bad führt." Ein erhöhter Reinigungsaufwand, die technischen Anpassungen an die Corona-Verordnung (Lüftungsanlagen, Gästeverfolgung, Ticketing-System) und 2 G-plus-Kontrollen seien weitere Kostentreiber. "All diese Faktoren schlagen natürlich auch auf die Bilanz des Aquadroms durch und sind eben gerade nicht hausgemacht", stellt Stalf klar.

Diese Ausgaben würden die Stadt beziehungsweise die Stadtwerke nicht nur aus Gründen der Daseinsvorsorge tragen. "Das Schulschwimmen muss im Aquadrom möglich sein. Die Kurse unseres Schwimmvereins befähigen unsere Kinder, das Schwimmen zu lernen", sagt Betriebsleiter Gregor Ries. Außerdem sei das Aquadrom ein über Hockenheim hinaus bekanntes Freizeitbad und damit ein positiver Imageträger für die Stadt, ergänzt Stalf. Das alles koste Geld, was wiederum die Stadt beziehungsweise die Stadtwerke Hockenheim subventionieren würden.

Die im letzten Jahr erfolgte Preisanpassung helfe lediglich dabei, die Höhe dieser Subvention zu mildern. "Wir schaffen es aber trotzdem nicht, kostendeckend zu arbeiten", sagt Stalf frei heraus. Anderenfalls müsste man pro Badegast bei voller Auslastung über 30 Euro Eintritt berechnen. "Aber wer würde dann noch in ein Bad gehen?", stellt der Stadtsprecher in den Raum.

"Deshalb fordern wir – wie viele andere Kommunen auch – dass die wirtschaftlichen Corona-Hilfen des Landes beziehungsweise des Bundes auch den Bädern zu Gute kommen", sagt Stalf. Kommunale Betriebe seien von Anfang an außer Betracht geblieben, was sehr schade sei. Schließlich hätten auch Land und Bund ein Interesse am Erhalt und der wirtschaftlichen Gesundheit dieser Einrichtungen. "Die Bewältigung der Corona-Krise ist schließlich eine Gemeinschaftsaufgabe für uns alle."