Hockenheim. (pol/rl) Ein Unfall bei einem Motorradtraining sorgte auf dem Hockenheimring am Dienstag für einen Rettungshubschrauber-Einsatz. Das teilte die Polizei mit. Der 38-jährige Motorradfahrer war gegen 10.30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit an der Einfahrt zum Motodrom unterwegs, als er die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte. Danach rutschte er in die aufgeschichteten Reifenstapel der Streckenbegrenzung am Ende der Auslaufzone.

Dabei zog er sich sehr schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog den 38-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er noch am selben Tag notoperiert wurde, da den Ärzten zufolge die Verletzungen sogar lebensgefährlich sein könnten.