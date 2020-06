Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Als im vergangenen Jahr in Teilen des Hockenheimer Schulzentrums bei einer routinemäßigen Renovierung erhöhte Schadstofffunde (PCB) aufgetaucht waren, wurde schnell deutlich, dass man nur mit einer teuren Containerlösung den Schulbetrieb aufrechterhalten kann. Schnell machte der Begriff einer "Containerschule" die Runde, die während der Abbruch- und Neubauarbeiten der betroffenen Schulgebäude die Schüler aufnehmen soll. Inzwischen steht die zweistöckige Containerschule zum größten Teil. Sie ist auf drei Standorte verteilt, wie Katrin Pfisterer, Abteilungsleiterin Hochbau in der Hockenheimer Stadtverwaltung, erklärt.

Die erste Lieferung von Containern war am 19. Mai erfolgt, am kommenden Freitag und nächste Woche sollen die letzten Container aufgestellt werden. Der Innenausbau und die Stromanschlussarbeiten sind inzwischen im Gang und werden bis zum Ende des laufenden Schuljahres erfolgen. Bis dahin dürfen die Schüler aufgrund einer Genehmigung des Gesundheitsamtes noch in den belasteten Schulteilen, soweit es die Corona-Regeln gestatten, verbleiben. Für das neue Schuljahr müssen die Schüler dann in die Container ausweichen.

Die Schule am Kraichbach, ein sonderpädagogisches Schulzentrum, war bereits 2018 bei Sanierungsarbeiten ungut aufgefallen. In den Zwischendecken wurden neben unappetitlichem Rattenkot auch künstliche Mineralfasern gefunden. Im Sommer 2019 kamen in der benachbarten Hartmann-Baumann-Schule in einigen Gebäuden erhöhte PCB-Werte (Polychlorierte Biphenyle) zum Vorschein. PCB wurde in den 1950 er bis 1970 er Jahren in Fugenmassen eingesetzt, weil es schwer entflammbar, hochelastisch und nicht elektrisch leitend ist. Doch der Stoff gast aus den verwendeten Fugenmassen und den damals benutzten Lackfarben aus. Mit Sofortmaßnahmen wie regelmäßigem Putzen und Lüften konnten die Werte gesenkt werden. Außerdem liegen sie in einem Bereich, der als nicht gesundheitsgefährdend definiert wird. Trotzdem ist die psychische Belastung für die Schüler und die Eltern groß, denn bis zum Ende des Schuljahres soll der Schulbetrieb mit Hilfe einer Genehmigung des Gesundheitsamtes normal weiter laufen.

Dass eine komplette Sanierung der Schulen Millionen Euro verschlingen würde, war schnell klar. Geplant ist, die belasteten Gebäude abzureißen und neue Gebäude zu erstellen. Während dieser Zeit müssen die Schüler in das Containerprovosorium ziehen.

Die Container haben eine Größe von sechs auf drei Meter bei einer Höhe von drei Metern. 96 dieser genormten Container werden im Schulhof der Hartmann-Baumann-Schule aufgestellt, 54 Container jenseits des Riegelgebäudes bei der Schule am Kraichbach auf dem ehemaligen Fahrradabstellplatz. Darüber hinaus werden westlich der Theodor-Heuss-Realschule auf dem ehemaligen Fahrradabstellplatz an der Arndtstraße weitere Container platziert. Für die Hartmann-Baumann-Schule sollen die Container voraussichtlich ein Jahr genutzt werden, die Container an der Schule am Kraichbach bis Ende des Schuljahres 2022/23. Ein kleinerer Teil der Container wurde gebraucht vom Rhein-Neckar-Kreis gekauft, die zuvor zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurden. Insbesondere dort muss die Aufteilung der Räumlichkeiten im Innern umgebaut werden.

Die 150 neuen Container kosten etwa 3,8 Millionen Euro, der Ausbau und die Herstellung des Stromanschlusses schlägt mit Kosten zwischen 300 000 und 500 000 Euro zu Buche. Die gebrauchten Container verursachen inklusive Ausbau und Anschluss Kosten in Höhe von etwa einer halben Million Euro, so dass die Containerschule insgesamt mehr als 4,5 Millionen Euro verschlingen wird. Hinzu kommen Kosten in Millionenhöhe, die mit dem Abriss und Neubau der beiden Schadstoffbelasteten Schulgebäuden anfallen.