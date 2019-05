Von Harald Berlinghof

Hockenheim. FDP-Stadtrat Frank Köcher-Hohn wählte deutliche Worte: "Irgendjemand veräppelt uns da. Im Sommer stinkt es bestialisch", erklärte er in der jüngsten Sitzung des Hockenheimer Gemeinderats. Köcher-Hohn zweifelt das Gutachten an, das der Firma Delvanis die Einhaltung der Grenzwerte für Lärm und Geruchsbelästigung bescheinigt.

Er muss es wissen, schließlich wohnt er in der Nähe der Abfallaufbereitungsanlage. "Wir sollten ein eigenes Gutachten in Auftrag geben und unsere Klage gegen die Betriebsgenehmigung durch das Regierungspräsidium keinesfalls zurück᠆ziehen", betonte Köcher-Hohn. "Dann hätte Delvanis ja gewonnen." Der Streit um die Firma, die knapp auf Reilinger Gemarkung liegt, schwelt schon seit Jahren. Seit der Hockenheimer Gemeinderat gegen drei Punkte der neuen Betriebsgenehmigung Klage eingereicht hat, beschäftigt das Thema nicht nur die Bürger und die Mitglieder der "Anwohnerinitiative uns stinkt’s" (AUS). Auch die Stadt hat sich der Sache angenommen.

Nun legten die Verwaltung und Oberbürgermeister Dieter Gummer dem Gremium einen Beschlussvorschlag vor. Dieser zielt darauf ab, die Klage gegen die Betriebsgenehmigung vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe zurückzuziehen - wegen mangelnder Erfolgsaussichten. Das hatte der Anwalt der Stadt Hockenheim empfohlen.

Als Begründung führte er an, dass die Stadt nicht selbst betroffen sei und auch keine Stellvertreterklage für ihre Bürger einreichen könne. Die Anwohner müssten in diesem Fall selbst klagen. Außerdem müsste man Fehler im Ursprungsgutachten mit eigenen Berechnungen nachweisen. Gummer stellte klar: "Wir und die Gemeinde Reilingen sind in diesem Fall nicht zuständig, sondern das Regierungspräsidium." Für die Stadt sei die juristische Bewertung ausschlaggebend, erklärte er. Reilingen habe die gleichen Einwände vorgebracht, aber keine Klage erhoben.

In Sprengelsitzungen bespreche man sich zwar regelmäßig mit der Nachbargemeinde. "Ob Delvanis aber Gewerbesteuer an Reilingen zahlt, weiß ich nicht", räumte Gummer ein. Wie groß der Ärger im Rat über die Firma ist, zeigte das Ergebnis der Abstimmung: Nicht eine einzige Ja-Stimme gab es für den Antrag der Verwaltung auf Rückzug der Klage.

Der von Markus Fuchs (CDU) eingebrachte Antrag, ein eigenes Gutachten in Auftrag zu geben, wurde ebenfalls mit zwölf gegen zehn Stimmen abgelehnt. Richard Zwick (SPD) gab zu bedenken, dass ein solches Gutachten viel Geld koste und das Ergebnis auch negativ ausfallen könnte. Köcher-Hohn und Gaby Horn (FWV) wollten diese Investition riskieren. Auch Fritz Rösch (CDU) betonte, dass Experten nicht immer recht hätten und ein neues Gutachten daher sinnvoll sei. Schließlich einigten sich die Räte auf eine dritte Variante: Die Verwaltung wird unter Einbindung von Vertretern des Regierungspräsidiums einen Vor-Ort-Termin auf dem Gelände von Delvanis vereinbaren.

Gleichzeitig bittet man beim Verwaltungsgericht um eine Verlängerung für die Frist der Entscheidung, ob man die Klage zurückzieht. "Ich weiß nicht, ob uns das Gericht eine solche Verlängerung noch einmal zugesteht", sagte der Oberbürgermeister. Markus Fuchs (CDU) stellte jedoch infrage, was eine Ortsbegehung bringen soll. "Die werden uns natürlich alles in den schönsten Farben ausmalen. Wir sollten lieber einmal untersuchen, wie viel uns ein solches Gegengutachten kosten würde."